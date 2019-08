“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz: SHOWTALK mit viel Knutscherei am 9. August 2019 im Maritim Seehotel. Im Maritim Seehotel in Timmendorfer Strand wurde geknutscht was das Zeug hält. Der beliebte MDR-Moderator und SHOWTALK-Moderator André Holst knutsche alle seine hochinteressanten Talk-Gäste. Anouschka Renzi, die in Berlin an der Schauspielschule Ernst Busch unterrichtet, wurde von Holst gefragt, wie dass so mit einem Filmkuss geht? Anouschka Renzi führte es vor und Kuss-Partner war natürlich André Holst.Der Moderator wollte es genauer wissen und fragte: „Ob man dabei die Zunge in den Mund des Beteiligten steckt“? Renzi antwortete: „So richtig nicht, aber der Mund ist schon geöffnet“. Sie demonstrierten die Kuss-Szene abermals und zur Bespaßung des Publikums noch ein drittes Mal. Anouschka Renzi erzählte, dass sie im November 2019 nach Frankreich zu Filmaufnahmen für einen “Maigret-Film“ fährt. Am Samstag wollte sie ihren Freund besuchen, der bei einer Open Air Veranstaltung an der Ostsee als Schauspieler gastiert.

Anouschka Renzi ist die Tochter von Eva Renzi und wurde vorrangig von ihrem Adoptivvater Paul Hubschmidt großgezogen. Sie erlernte ihr Handwerk bei Lee Strasberg in New York.

Zu Deutschlands Charity –Talk Nr.1 kamen weitere Talkgäste:

Fabian Harloff bekannt aus der ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“. Er erzählte von seiner Familie und spielte auf der Gitarre und sang ein Lied über einen Freund, seinen Hund. Er trug Songs aus seinem neuen Album „Auf dem Lande“ an die Ostsee.

Die Autorin Tracie Frank Mayer ist die Nichte von Produzent Quincy Jones und eine positive Powerfrau. In ihrem Buch „Einen Herzschlag entfernt“ schilderte sie die bewegende Geschichte, wie sie um das Leben ihres Sohnes kämpft. Die Besucher der Veranstaltung der Veranstaltung hörten der Mutter gespannt zu. Als ihr Sohn mit einem schweren Herz-Fehler zur Welt kam, wurde gesagt, dass er seine ersten Tage nicht überleben würde. Doch Tracy Frank Mayer betete und kämpfte um ihren Sohn. Und es geschah das Unglaubliche, Marc überlebte.

Jane Comerford, die australische Sängerin, Dozentin für Gesang und Leadsängerin der deutschen Country-Band „Texas Lightning“ spielte und sang am weißen Flügel und trug den bekannten ESC-Song „No, No, Never“ vor. Sie begleitete sich zu ihrem Gesang auf einer Ukulele. Richtig heißt sie Jane Comerford-Grosser und ist schon 35 Jahre mit einem deutschen aus Hamburg verheiratet. Jane hat ein neues Album „FILMREIF!“ in deutscher Sprache produziert. Darauf gibt es „Ein Lied für meinen Vater, und für alle Väter“. Zu Zeit unterrichtet Jane Comerford beim EVENTIM Popkurs an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Am 22. August 2019 gibt es wieder ein Abschlusskonzert im Grünspan in Hamburg, wo man als Gast an der Veranstaltung teilnehmen kann.

Den deutsch-libanesische Popsänger Fady Mounir Maalouf kennt man als Finalist der fünften Staffel der Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Der vielseitige Popkünstler zählt zu den regelmäßigen Showtalk-Unterstützern und hat sich auch einen Namen als Maler gemacht. Seine Songs kamen bei dem Publikum sehr gut an und klangen auch gut in den Ohren, besonders seine Zugabe, da konnten die Zuhörer einmal eine HOHE Stimme hören. Da hätten fast Gläser bersten können. Sein erstes Album und die gleichnamige Single „Blessed“kletterten auf Platz 2 der deutschen Charts. Es folgten zwei weitere Alben und mehrere Singles. In 2017 kehrte der Sänger und Kunstmaler nunmehr als Crossover Counter-Tenor mit dem vierten Studio-Album „Indigo“ zu dem Genre Klassik zurück, da er schon in jungen Jahren klassischen Gesang studierte.

Eva Jacob – Jacob Sisters, die mit den Pudeln. Evi kam ohne Pudel in das Maritim Seehotel. In ihrem sächsischen Dialekt erzählte sie über ihre Schwestern und über die Pudeln. Zwei Schwestern leben nicht mehr. Sie sagte: „Ich hatte von meinen verstorbenen Schwestern die Pudel übernommen, die hatten es gut bei mir. Leider wurden sie krank und mussten eingeschläfert werden. Jetzt habe ich keinen Hund mehr.“ Die blonde, fröhliche Frau, die auch schon im Dschungelcamp war, sang einige Lieder und dann den Erfolgshit der Jacob Sisters „Adalbert, Adalbert, schenk mit einen Gartenzwerg“. Mit einem Gartenzwerg im Arm und bunten Puscheln über den Ohren stürzte sie durch das Publikum und sammelte viele Showtalk-Besucher ein und machte mit ihnen eine Polonaise durch den Saal. Vor Freude kreischende und jubelnde Gäste zogen mit Eva Jacob durch die Tischreihen. Die Show sollte von 20:00 bis 23:00 Uhr stattfinden, wurde durch die „ein Jacob Sister“ etwas überzogen. Die Sängerin schnappte sich ein gefülltes Sektglas, setzte es an den Mund und rief: „Rein damit ins Aquarium“ und stürzte das kühle Nass herunter. Eva Jacob war der krönende Abschluss der Veranstaltung, die nicht enden wollte. Es war eine tolle und interessante Unterhaltungs-Show, mit spannenden Künstlern und einem super Publikum.

Im November soll es den nächsten Showtalk im Maritim Seehotel in Timmendorfer Strand geben. Der Eintritt beträgt 20,- Euro und geht – 1:1 und ohne Abzug – an die Showtalk-Initiative „Haus mit Herz“, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, für besondere Menschen durch Aktivaufenthalte individuelle Lösungen und neue Wege zu finden.

Alle dachten, nun ist Ende der Show, doch es gab nochmals Blumen und Sekt für die Künstler, denn das Maritim feierte „50 Jahre Maritim Hotels“.

Das Maritim Seehotel in Timmendorfer Strand an der Ostsee wurde 1969 als erstes Haus der Hotelgesellschaft eröffnet und direkt am Strand gebaut.

