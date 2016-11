Sitzung des erweiterten Landesvorstands – Zu der Sitzung des erweiterten Landesvorstands gemeinsam mit den Direktkandidatinnen und – kandidaten erklärt der Landesgeschäftsführer der CDU, Dr. Axel Bernstein: „In einer Sitzung des erweiterten Landesvorstands gemeinsam mit den Direktkandidatinnen und – kandidaten am Sonnabend 29. Oktober in Neumünster hat der CDU-Landesvorsitzende Ingbert Liebing dem erweiterten Führungskreis der Nord-CDU seine Gründe dargelegt, warum er nicht erneut als Landesvorsitzender zur Verfügung steht und die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl im Mai 2017 zurückgibt.

Liebing wiederholte seinen Vorschlag, dass der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag, Daniel Günther, in beiden Funktionen sein Nachfolger werden soll. Es schloss sich eine umfangreiche, offene und kritische Diskussion über die Lage der CDU Schleswig-Holstein mit den Mitgliedern des Landesvorstandes und den Direktkandidatinnen und –kandidaten an. Der Vorschlag des Parteivorsitzenden wurde breit getragen. Der Landesvorstand beabsichtigt nun auf seiner turnusmäßigen Sitzung am Dienstag, 1. November, Daniel Günther dem Landesparteitag am 19. November als neuen Landesvorsitzenden vorzuschlagen.

In dieser Sitzung wird auch über den Entwurf des Regierungsprogramms für die Jahre 2017 bis 2022 beraten. Anschließend soll dieser Entwurf umfassend in den Parteigremien und mit den Mitgliedern bis zum Programmparteitag am 4. Februar 2017 beraten werden