Hochsölden (ots) – Top Höhenlage im Skigebiet, Schneesicherheit und ein Grund zum Feiern: Wer in diesem Winter im Hotel Edelweiss bucht, erhält zu bestimmten Zeiten 6 Prozent Rabatt. „Das Skihotel Edelweiss ist in 60 Jahren von einer kleinen Pension zum renommierten 4 Sterne Hotel gewachsen. Dies konnte nur dank unserer treuen Gäste geschehen. Daher feiern wir das Jubiläum gemeinsam mit einer Rabattaktion `60 Jahre = 6 % Rabatt´“, erklärt Alexander Fender, Juniorchef des Familienbetriebs. Vom Skikeller auf die Piste Auf 2.069 Metern Seehöhe mitten im Söldener Skigebiet gelegen, führt der erste Weg vom neuen versperrbaren Skispint direkt auf die schneesichere Skipiste. Wer lieber im Hotel die Aussicht auf das atemberaubende Bergpanorama genießen möchte, verweilt im warmen Wasser des Panoramaschwimmbads, in einer der Saunen oder vor dem knisternden Feuer des neuen Kamins in der runderneuerten Hotellobby. Das Jubiläumsangebot gilt von 6. bis 25.12.2018, 07.01. bis 15.02.2019 und 10.3. bis 12.4.2019 Kontakt: Agentur fundus | Caroline Esterhammer +43 512 312 316 |office@agentur-fundus.at Original-Content von: fundus – Agentur für Tourismusmarketing, übermittelt durch news aktuell

