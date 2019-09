Mladá Boleslav (ots) – – SKODA AUTO produziert Hochvolt-Traktionsbatterien für Plug-in-Hybride der Volkswagen Konzernmarken SKODA, AUDI, SEAT und Volkswagen – Produktionskapazität von zunächst 150.000 Einheiten pro Jahr wird weiter ausgebaut – SKODA AUTO Stammwerk in Mladá Boleslav wurde zwei Jahre lang und mit Investitionen von 25,3 Millionen Euro auf den Start ins Elektrozeitalter vorbereitet SKODA AUTO hat im Stammwerk in Mladá Boleslav die ersten Serienkomponenten für Elektroautos des Volkswagen Konzerns produziert. Ab sofort stellt SKODA hier Hochvolt-Traktionsbatterien für Plug-in-Hybride auf Basis des Modularen Querbaukastens (MQB) des Volkswagen Konzerns her. Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, betont: „Im November 2017 hat sich der Volkswagen Konzern entschieden, SKODA AUTO mit der Herstellung von Elektrokomponenten für Plug-in-Hybridfahrzeuge zu beauftragen – ein enormer Vertrauensbeweis. In der Zwischenzeit haben wir die nötigen Maßnahmen getroffen und diesen Auftrag konsequent umgesetzt. Die Hochvoltbatterien ,Made in Mladá Boleslav‘ belegen das hohe technische Know-how vor Ort und sind das Ergebnis einer hervorragenden Teamleistung aller beteiligten Skodianer.“ Die Hochvoltbatterien aus Mladá Boleslav liefern die elektrische Antriebsenergie für Plug-in-Hybride des Volkswagen Konzerns, die auf dem Modularen Querbaukasten (MQB) basieren. Die Batteriepacks werden beispielsweise im SKODA SUPERB iV* eingesetzt. Die Produktion läuft im September 2019 im Werk Kvasiny an. SKODA AUTO investierte 25,3 Millionen Euro in die Fertigungslinien der Hochvoltbatterien. Die Marke hatte vor zwei Jahren mit der Vorbereitung des Werks Mladá Boleslav auf die Produktion von E-Komponenten begonnen. Die Produktionskapazität von zunächst 150.000 Einheiten pro Jahr wird SKODA AUTO in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Christian Bleiel, Leiter Komponentenfertigung von SKODA AUTO, sagt: „Für uns ist diese technologisch sehr anspruchsvolle Fertigung von Batteriesystemen ein wichtiger Schritt beim Umstieg in die Elektromobilität. Wir werden die Fertigung von E-Komponenten weiter ausbauen. Beim Aufbau der dafür notwendigen Kompetenzen setzen wir auf den Expertenaustausch in unserem konzernweiten Verbund Volkswagen Group Components, wo Know-how von der Batteriezelle bis zum Recycling gebündelt ist.“ Rund 200 Beschäftigte arbeiten direkt oder indirekt an der Produktion der E-Komponenten mit. Auf der Fertigungslinie werden die Batteriesysteme nicht nur montiert, sondern auch getestet und vor dem Einbau ins Fahrzeug aufgeladen. Batteriezellen und -module, die Basisbestandteile der Traktionsbatterien, bezieht SKODA AUTO von externen Lieferanten. Auch bei der Fertigungstechnik greift SKODA AUTO auf das weltweite Netzwerk des Volkswagen Konzerns zurück. An der Fertigungslinie kommen neben Mitarbeitern des Unternehmens auch 13 KUKA-Roboter mit einer Tragfähigkeit zwischen jeweils 210 und 500 Kilogramm zum Einsatz. Die meisten dieser Maschinen übernehmen den Transport von besonders schweren oder voluminösen Bauteilen. Sie stellen beispielsweise die Batteriemodule am Montageband bereit und verladen die fertigen Batterien auf Transportpaletten. Andere Roboter befestigen mithilfe ihrer Schraubspindel und automatischen Schraubengreifern innerhalb sehr kurzer Zeit die Batteriemodule oder den Batteriedeckel, der allein 39 Schrauben aufweist. Neben neuen Fertigungstechnologien hat sich SKODA AUTO bei der Vorbereitung der Hochvolt-Batterieproduktion auch intensiv mit weiteren elektrospezifischen Themen auseinandergesetzt, unter anderem in den Bereichen Arbeitssicherheit, Brandschutz, Qualitätssicherung und Logistik. So erfordert die Arbeit an der Hochspannungs-Montagelinie besondere Sicherheitsvorkehrungen, zudem reagieren viele elektronische Teile sehr empfindlich auf elektrostatische Entladung. Seine Auslieferungslager baute SKODA AUTO so um, dass sie eine große Anzahl schwerer Batterien aufnehmen können. Zudem wurden elektrospezifische Brandschutzmaßnahmen und Vorkehrungen für den Umgang mit beschädigten Batterien implementiert. Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen. * Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist. SUPERB iV 1,4 TSI DSG 115 kW (156 PS) Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt. 