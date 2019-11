HSV: Erstes Urteil gegen Pyro-Fan vom Abstiegsspiel Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport. 18.59 Uhr: Das war es für heute! Bis morgen, wenn w

Mann wirft Hammer aus dem Fenster, trifft geparktes Auto Ein offenbar psychisch verwirrter Mann hat in seiner Wohnung randaliert und einen Hammer auf ein geparktes Auto geworfen. Der 44-Jährige schrie am Sonntagabend zunächst von seiner Wohnung aus zusammenhangslos auf die Reimerstraße in der Brandenburger Neustadt hinaus, wie die Polizei am Montag mittei

Lübeck: Gefesselte Studentin – Polizei nimmt Verdächtigen fest Geknebelt und an einen Busch gefesselt: So fand ein Autofahrer die 20-jährige an einer Autobahn in Lübeck. Jetzt konnte die Polizei einen Verdächtigen festnehmen – ihm werden noch weitere Verbrechen vorgeworfen. Drei Wochen nach der Entführung einer Lübecker Studentin hat die Polizei einen Verdächti

"Gault&Millau": Apelt Aufsteiger des Jahres im Norden Mathias Apelt vom "Ahlmanns" in Kiel ist vom Restaurantführer "Gault&Millau" zum Aufsteiger des Jahres in Schleswig-Holstein gekürt worden. Apelt erkocht sich im Guide, der nach dem französischen Schulnotensystem urteilt, 16 von 20 möglichen Punkten, teilte "Gault&Millau" am Montag mit. Diese Note s

"Gault&Millau": Fehling Aufsteiger des Jahres in Hamburg "Innovative Kombinationslust in Vollendung": Der Restaurantführer "Gault&Millau" hat Kevin Fehling vom Restaurant "The Table" in der Hafencity zum Aufsteiger des Jahres in Hamburg gekürt. Der 43-Jährige erhält in der jetzt erscheinenden Deutschlandausgabe 2020 des Guides, der nach dem französischen

Bewaffnete Männer überfallen Hotel in Bad Segeberg Zwei bewaffnete Täter haben am Montag bei einem Überfall auf ein Hotel in Bad Segeberg Bargeld in dreistelliger Höhe erbeutet. Die mit Sturmhauben maskierten Täter bedrohten den 45 Jahre alten Rezeptionisten mit einer Pistole und forderten ihn auf, das Geld aus der Hotelkasse in eine mitgebrachte Sp

Zweiter Pfefferkörner-Film: Dreharbeiten fast abgeschlossen Die Dreharbeiten für den neuen Kinofilm der "Pfefferkörner" sind auf der Zielgerade. Nur noch wenige Tage wird in Hamburg der nächste Teil der preisgekrönten Kinder-Fernsehserie rund um die jungen Hobby-Detektive verfilmt, wie eine Sprecherin von Studio Hamburg am Montag sagte. Die Dreharbeiten hatt

Polizei tötet Mann in Lübeck bei Schusswechsel Ein Mann ruft die Polizei wegen einer verdächtigen Person im Park. Als diese eintrifft eskaliert die Situation: Es kommt zum Schusswechsel. Am Ende ist ein Mann tot. Nach den tödlichen Schüssen eines Polizeibeamten auf einen bewaffneten Mann in Lübeck hat die Polizei neue Erkenntnisse. Danach habe e

Kunde bedroht im Geschäft Angestellte mit dem Messer Ein Kunde hat in einem Geschäft in Finsterwalde (Elbe-Elster) erst randaliert und dann eine Angestellte mit einem Messer bedroht. Als ein Beschäftigter seiner Kollegin zu Hilfe kommen wollte, wurde er von dem 17-Jährigen geschlagen und ebenfalls mit einem Messer bedroht, wie die Polizei zu dem Vorfa