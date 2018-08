Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) – Sonae (Euronext: SON) konnte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 weiterhin Wachstum verzeichnen. Der Konzernumsatz von Sonae stieg um 6,6 % gegenüber dem 1. HJ 17 auf 2.680 Mio. Euro, was vor allem von den Einzelhandelsunternehmen ausging. Der konsolidierte EBITDA stieg um 11,1 % auf 154 Mio. Euro im 1. HJ 18 aufgrund eines verbesserten bereinigten EBITDA und Equity-Transaktionen. Dieses Halbjahr zeichnete sich außerdem durch eine Portfoliobewertung, Veräußerungsgewinne im Investitionsmanagement und ein Wachstum des Überschusses des Konzernanteils in Höhe von 34,2 % auf 98 Mio. Euro aus. Die Investitionsausgaben im 1. HJ 18 betrugen 151 Mio. Euro, ein Anstieg um 30 Mio. Euro, der vor allem auf höhere Investitionsausgaben im Lebensmitteleinzelhandel aufgrund von Renovierungsarbeiten sowie M&A-Transaktionen durch das Investitionsmanagementsegment des Konzerns zurückzuführen sind. Ângelo Paupério, Co-CEO von Sonae, erläutert: „Durch das Wachstum im zweiten Quartal konnte Sonae das erste Halbjahr 2018 mit einer Umsatzsteigerung von über 6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres abschließen – dank positiver Beiträge von all unseren Unternehmenssegmenten, insbesondere des Lebensmitteleinzelhandels, der ein Wachstum von 7,2 % erreichte. Die Gesamtrentabilität stieg ebenfalls mit einem EBITDA von 154 Mio. Euro, welches den Vergleichswert des ersten Halbjahres 2017 um 11,1 % übertrifft. Zudem konnten wir gleichzeitig die Nettoverschuldung des Konzerns um weitere 95 Mio. Euro senken, Investitionen steigern und die Dividenden für unsere Aktionäre um 5 % erhöhen. Dieses Quartal zeichnete sich allerdings besonders durch die Leistungen des Portfoliomanagements aus, wobei wichtige Schritte zur Vorbereitung einer potenziellen IPO von Sonae MC unternommen wurden, sowie ein Anteil an Outsystems (welches indirekt von Sonae IM kontrolliert wird) veräußert wurde und ein Anteil von 20 % an Sonae Sierra erworben wurde. Diese Transaktion trägt dazu bei, unser Portfolio besser auszugleichen und verstärkt das internationale Profil der Gruppe, was eine der strategischen Prioritäten von Sonae darstellt.“ Sonae ist ein multinationaler Konzern mit festen Wurzeln, der in sämtlichen Unternehmen, Partnerschaften und geographischen Regionen kontinuierlich nach Fortschritt und Innovation strebt und einen langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Mehrwert schafft. Mit einem Umsatz von Über 5,5 Milliarden Euro (GJ17), Präsenz in 90 Ländern und einem Portfolio von über 40 Marken hält Sonae führende Positionen in den Feldern: Lebensmitteleinzelhandel (Sonae MC); Elektronik-Einzelhandel (Worten); spezialisierter Einzelhandel (Sonae Sports & Fashion); Immobilien-Einzelhandel (Sonae RP), Investitionsmanagement für Technologien für den Einzelhandel, Telekommunikation und Netzsicherheit (Sonae IM); finanzielle Dienstleistungen (Sonae FS), Einkaufszentren (Sonae Sierra) und Telekommunikation (NOS). Pressekontakt: Maria João Oliveira Medienarbeit +351-22-010-4745 mjfoliveira@sonae.pt Original-Content von: Sonae, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de