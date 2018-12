München / Frankfurt / Düsseldorf (ots) – Spencer Stuart, eine der international führenden Top-Executive-Search-Beratungen, setzt das Wachstum in Deutschland fort und verstärkt das Berater-Team am Standort Frankfurt mit erfahrenen Managern aus den Branchen Technologie, Finanzdienstleistungen und Handel: Von Heads Executive Consultancy wechselt Levin von Bothmer (41) zu Spencer Stuart; Philippe Hoffmann (36) kommt von der Fondsgesellschaft Russell Investments, Dr. Yorck Nelius (40) von Karstadt Sports. „Wir freuen uns sehr, diese drei hochkarätigen Experten für boomende Schlüsselbranchen an Bord zu haben“, sagt Dr. Nicolas von Rosty, Deutschland-Geschäftsführer von Spencer Stuart. „Mit der langjährigen Erfahrung und starken Vernetzung in ihren jeweiligen Industrien können Levin von Bothmer, Philippe Hoffmann und Yorck Nelius unsere Klienten fundiert dabei unterstützen, die bestgeeignetsten Kandidaten für anstehende Herausforderungen zu finden.“ Levin von Bothmer hat bereits die vergangenen vier Jahre als Partner bei Heads Executive Consultancy in London und München vorrangig C-Level-Positionen von Unternehmen im Digital- und Technologiebereich besetzt. Zuvor sammelte er umfangreiche operative Expertise beim Aufbau neuer Geschäftsfelder und im Vertrieb – unter anderem in leitenden Funktionen bei den Unternehmen Intelligent Apps, Jahr Top Special Verlag, Google Germany, Axel Springer und Inbev. Innerhalb der Spencer-Stuart-Practice Technology, Media & Telecommunications liegt von Bothmers Schwerpunkt seit dem 1. Dezember 2018 auf der Beratung von Digital-Unternehmen. Philippe Hoffmann hat acht Jahre für Russell Investments gearbeitet, zuletzt als Director und Head of Wealth Management & Partnerships. Für das US-Fondsunternehmen baute er unter anderem das Deutschland-Geschäft mit auf, das er seit 2016 auch leitete. Bei Spencer Stuart verstärkt er seit dem 1. November 2018 die Practice Financial Services und unterstützt vor allem Asset-Management-Anbieter dabei, Schlüsselpositionen neu zu besetzen. Dr. Yorck Nelius war zuletzt zwei Jahre lang als Chief Sales Officer und Mitglied der Unternehmensleitung bei Karstadt Sports in Essen tätig, wo er die Bereiche Gesamtvertrieb, Omni-Channel und Visual Merchandising verantwortete. Davor war er Sales Director bei L´Oréal Professionnel Deutschland. Seine Karriere startete Yorck Nelius bei der Parfümeriekette Douglas und hatte dort verschiedene Managementpositionen inne. Bei Spencer Stuart verstärkt er seit November 2018 die Consumer-Practice, mit besonderem Fokus auf Retail und Online-Handel. „Die deutsche Wirtschaft befindet sich angesichts der Geschwindigkeit, mit der etwa die Digitalisierung neue Geschäftsmodelle erfordert, im Umbruch“, so Dr. von Rosty. Personalberater müssten ihre Klienten daher nicht nur mit den besten Köpfen der Branche zusammen bringen, sondern in der Lage sein, mit innovativen Methoden Optimierungsansätze in den Bereichen Unternehmenskultur und Talententwicklung zu liefern. Seit September 2018 betreibt die Top-Executive-Search-Beratung in Düsseldorf ein drittes Deutschland-Büro, neben München und Frankfurt. Dr. von Rosty: „Unser kontinuierlicher Wachstumskurs spiegelt das große Vertrauen unserer Klienten in die Beratungsleistungen von Spencer Stuart wider.“ Fotos der neuen Berater bei Spencer Stuart finden Sie hier: – Levin von Bothmer, Mitglied der TMT Practice bei Spencer Stuart:https://bit.ly/2RD3Crm – Philippe Hoffmann, Mitglied der Financial Services Practice bei Spencer Stuart: https://bit.ly/2QzoO4o – Dr. Yorck Nelius, Mitglied der Consumer Practice bei Spencer Stuart: https://bit.ly/2KVqb7Z Über Spencer Stuart Spencer Stuart ist seit der Gründung 1956 prägender Vordenker der Top-Executive-Search-Beratung. Als einer der weltweit und in Deutschland größten Anbieter berät die im Besitz der Berater stehende Partnerschaft führende Unternehmen und Organisationen dabei, Schlüsselpositionen mit geeigneten Persönlichkeiten zu besetzen. Spencer Stuart ist weltweit mit 57 Büros in 30 Ländern vertreten und konzentriert sich auf die Suche von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern und Führungskräften. Besondere Expertise hat Spencer Stuart auch bei der Begleitung von Nachfolgesituationen, bei strategischen Prozessen und Veränderungsphasen, bei der Potenzial- und Talententwicklung sowie beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Aufsichtsgremien. Pressekontakt: IWK Communication Partner Florian Bergmann Ohmstraße 1 D-80802 München Tel.: +49 (0) 89 2000 30-30 E-Mail: spencerstuart@iwk-cp.com Original-Content von: Spencer Stuart, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de