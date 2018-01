Toronto (ots/PRNewswire) – Spin Master Corp. (TSX: TOY; http://www.spinmaster.com), ein weltweit führendes Unternehmen im Unterhaltungssegment für Kinder, erhält immer wieder weltweite Branchenauszeichnungen für höchst innovative Produkte, u. a. von der British Toy & Hobby Association (Britische Spielwaren- und Hobbyvereinigung) und der Toy Retailers Association (Vereinigung der Spielwaren-Einzelhändler) am 23. Januar 2018. Spin Master wurde im VK mit den folgenden vier begehrten Spielzeugpreisen ausgezeichnet: Collectible of the Year (Sammlerartikel des Jahres) für Hatchimals CollEGGtibles(TM), Doll of the Year (Puppe des Jahres) für Luvabella(TM), Pre-School Toy of the Year (Spielzeug des Jahres für Vorschulkinder) für das PAW Patrol® Basic Vehicle und dem renommierten Preis Supplier of the Year (Lieferant des Jahres). Spin Masters Geschäftsführer für Nordeuropa, Hedley Barnes, feiert den Erfolg und sagt: „Wir freuen uns unheimlich über diese vier fantastischen Preise auf so einem namhaften Branchenereignis. Die Toy Fair (Spielwarenmesse) bedeutet nicht nur das Ende eines erfolgreichen Jahres, sondern auch den Beginn des nächsten, und wir freuen uns auf die Präsentation unseres Produktportfolios für 2018.“ Spin Master erhielt schon vor den Preisen für das Spielzeug des Jahres 2017 im Vereinigten Königreich Auszeichnungen für: Hatchimals (Spielzeug des Jahres) sowie zwei Preise für PAW Patrol: Lizenziertes Spielzeug des Jahres und Vorschul-Spielzeug des Jahres für den PAW Patroller. „Spin Master stellt vor allem Spielwaren her, die die Fantasie der Kinder anregen“, sagt Ben Gadbois, Spin Masters Global President und COO. „Diese Auszeichnungen zeigen deutlich, wie hervorragend unser Team ist, das ständig neue Innovationen in unser Marken- und Produktportfolio einbringt. Es ist eine sehr große Ehre für uns, unter den Branchenführern in unserer Industrie als Lieferant des Jahres gekrönt zu werden, und wir können es kaum fassen, dass wir diesen Preis annehmen dürfen.“ Diese Preisverleihung fand einige Wochen vor der US-Spielwarenmesse in New York vom 17. bis 20. Februar 2018 statt. Spin Master wurde von der US Toy Industry Association für neun Preise nominiert und für fünf Women in Toys Wonder Women Awards, die Frauen in der Spielwarenindustrie ehren. Informationen zu Spin Master Spin Master (TSX: TOY; http://www.spinmaster.com) ist ein führendes globales Unternehmen im Unterhaltungssegment für Kinder, das ein breit gefächertes Portfolio innovativer Spielzeuge, Spiele, Produkte und Unterhaltungsgegenstände entwirft, entwickelt, herstellt, lizensiert und vermarktet. Spin Master ist am besten bekannt für seine preisgekrönten Marken wie Zoomer®, Bakugan®, Meccano®, und die als „Spielzeug des Jahres 2017“ gewürdigten Hatchimals®, Air Hogs® und PAW Patrol®. Seit 2005 hat Spin Master bereits 92 Nominierungen für TIA Toy of The Year (TOTY) und 21 Auszeichnungen in verschiedenen Produktkategorien verbuchen können. Das Unternehmen wurde mit 13 TOTY-Nominierungen für das innovative Spielzeug des Jahres ausgezeichnet und übertrifft damit alle seine Konkurrenten. Spin Master hat bislang sechs Fernsehserien produziert, darunter auch den Erfolgsschlager des Jahres 2007 Bakugan Battle Brawlers und den aktuellen Hit PAW Patrol, der global in über 160 Ländern und Gebieten ausgestrahlt wird. Spin Master beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter und verfügt über Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Frankreich, Italien, dem Vereinigten Königreich, der Slowakei, Polen, Deutschland, Schweden, den Niederlanden, China, Hongkong, Japan, Vietnam und Australien. Pressekontakt: Caroline Fosbury, +44-07973-318973,mediarelations@spinmaster.com Original-Content von: Spin Master Corp., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de