Berlin (ots) – Sperrfrist: 02.08.2019 06:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist. Berlins Sportsenator Andreas Geisel hat die Bedeutung der Finals für die Sportstadt Berlin hervorgehoben. Er „fiebere dem Wochenende entgegen", sagte der SPD-Politiker am Freitag im Inforadio vom rbb: „Das wird wirklich toll. Diese zehn Meisterschaften, die zeitlich alle aufeinander abgestimmt sind und 19 Stunden am Wochenende live von ARD und ZDF übertragen werden, das ist eine riesengroße logistische Herausforderung". Damit werde die Hauptstadt „Bilder transportieren, die so von Berlin noch nicht gesehen worden sind". Berlin beweise mit den Finals erneut, dass es solche großen Sportevents austragen kann. Schon vor Beginn der Wettkämpfe seien im Vorverkauf 30.000 Karten weggegangen: „Berlin kann große Sportereignisse. Die Berliner mögen das. (…) Das hat den Hintergrund, dass die Berlinerinnen und Berliner sportbegeistert sind. 600.000 Menschen sind hier allein in der Stadt in Vereinen organisiert. Und da gehört Spitzensport dazu. Breitensport funktioniert nicht ohne Spitzensport, weil sie Helden brauchen, denen man nacheifert." In diesem Zusammenhang wollte Geisel auch eine erneute Olympiabewerbung nicht ausschließen. Dabei werde Berlin aber „nicht vorpreschen": „Wenn wir über Olympia reden, brauchen wir ein Bekenntnis der Bundesregierung. (…) Ich finde, Deutschland muss sich mal bekennen. (…) Ich denke, dass wir solche sportlichen Großveranstaltungen nicht immer nur Ländern mit autokratischen Regierungen überlassen können. Deutschland wird irgendwann mal springen müssen." Für ihn stehe allerdings fest, so Geisel, dass es „nachhaltige Spiele" sein müssen: „Also was ich nicht möchte, sind vier Wochen Spaß und dafür Milliarden ausgeben und wir sitzen dann noch Jahre lang auf den Kosten. Nachhaltig heißt, wir müssen auf vorhandene Sportstätten zurückgreifen können. Das kann Berlin."

