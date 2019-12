Stegner: Kein Ermittlungsverfahren gegen Sayn-Wittgenstein Die Staatsanwaltschaft Kiel leitet gegen die frühere AfD-Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein kein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung ein. Dies habe ihm die Behörde schriftlich mitgeteilt, sagte SPD-Landtagsfraktionschef Ralf Stegner am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der zustä

Klaus Florian Vogt zum Hamburger Kammersänger ernannt Startenor Klaus Florian Vogt (49) erhält vom Hamburger Senat den Ehrentitel Hamburger Kammersänger. Die Auszeichnung soll ihm am Sonntag nach der "Lohengrin"-Vorstellung in der Hamburger Staatsoper verliehen werden, teilte der Senat am Montag mit. Vogt, geboren 1970 in Heide, begann seine musikalisc

"kress": Steffen Klusmann ist Chefredakteur des Jahres Der Medienbranchendienst "kress" zeichnet Steffen Klusmann ("Spiegel") als Chefredakteur des Jahres 2019 aus. Klusmann (53) habe sich in der Relotius-Affäre als umsichtiger Krisenmanager bewährt und zudem die so wichtige Print/Online-Fusion voran getrieben, urteilte die Jury. Den "Sonderpreis für da

Hamburger Stromversorgung beruht auf fossilen Energieträgern Hamburg hat seinen Strom im vergangenen Jahr weit überwiegend aus fossilen Energieträgern bezogen, vor allem aus Kohle. Sie trug allein knapp 84 Prozent zur Hamburger Bruttostromerzeugung bei, wie das Statistikamt Nord am Montag in der Hansestadt mitteilte. Auch Erdgas leistete mit einem Anteil von

Feuer in Norderstedt: Mehrfamilienhaus evakuiert Wegen eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Norderstedt (Kreis Segeberg) mussten rund 20 Menschen am frühen Montagmorgen vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Der Brand sei im Keller des Gebäudes ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Weil sich der Rauch durch das Treppenhaus ausbreitete,

Tierschutzverein: Tiere gehören nicht unter Weihnachtsbaum Für viele ist es eine verlockende Idee: Wie wäre es mit einem tierischen Begleiter als Geschenk zu Weihnachten? Doch der Hamburger Tierschutzverein mahnt, kein Tier zum Weihnachtsfest zu verschenken. "Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum, sondern sind Familienmitglieder, deren Einzug gemeins

Ausschuss befragt ehemaligen Leiter der Polizeiabteilung Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur sogenannten Rocker-Affäre in Schleswig-Holstein will heute (10.00 Uhr) den ehemaligen Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium, Jörg Muhlack, befragen. Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) hatte den Beamten und den damaligen Landespolizeidirek

Prozess gegen mutmaßliche IS-Unterstützerin: Urteil erwartet Im Prozess gegen eine mutmaßliche Unterstützerin der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) wird heute vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht das Urteil erwartet. Die Bundesanwaltschaft wirft der aus Bremen stammenden Frau Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland in vier Fällen vor. L

Vergewaltigung der Stieftochter: Urteil erwartet Das Kieler Landgericht will heute das Urteil gegen einen 39-jährigen Mann aus Chemnitz verkünden, der seine heute 16-jährige Stieftochter sexuell schwer missbraucht haben soll. Die Staatsanwaltschaft fordert insgesamt neuneinhalb Jahre Haft. Sie hält mehrere Fälle von schwerem sexuellen Kindesmissbr