Staatssekretär vom Bundesumweltministerium zu Besuch an der FH Lübeck – Am 28. September 2017 besucht Staatssekretär Gunther Adler vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit die Fachhochschule Lübeck. Staatssekretär Adler informiert sich bei seinem Besuch in Lübeck in der Zeit zwischen 11:00 und 13:00 Uhr über die Aktivitäten des Fachbereichs Bauwesen im neuen Themenfeld „Neue Wohnformen“.

Dazu hat der Fachbereich Bauwesen ein neues Lehrkonzept entwickelt, aus dem die interdisziplinäre Arbeitsgruppe „WOHNEN I LEBEN I GESUNDHEIT“ hervorgegangen ist. Das Lehrkonzept wird von den Professoren Stephan Wehrig und Marcus Menzl sowie von Dipl. Geogr. Kathleen Schmidt vorgestellt. Zudem wird Vizepräsident Prof. Frank Schwartze eine Übersicht über die Arbeitsgruppe „WOHNEN I LEBEN I GESUNDHEIT“ geben.

Zur Veranschaulichung des Lehr- und Ausbildungskonzeptes „Neue Wohnformen“ werden erste Entwürfe und Arbeiten präsentiert, die an bestehenden Gegebenheiten in Schleswig-Holstein erarbeitet wurden und bereits besondere Beachtung bei den Partnern aus der Wohnungswirtschaft (Lübecker Bauverein) und bei den Betreibern von sozialen Einrichtungen, der Arbeiterwohlfahrt, AWO, gefunden haben.

Die Masterabsolvierenden Janine Tramp und Mathias Schmitz präsentieren ihr Projekt über „Bauliche und räumliche Konzepte für eine altersgerechte Quartiersentwicklung in Lensahn“. Die Masterstudierenden Sabrina Ebener und Anton Brodmann stellen ihr Projekte über „Altersgerechte Quartiersentwicklung Lauenburg Mitte“ und die „Neuen Wohnformen am Standort Walter-Gerling- Haus in Lauenburg“ vor.