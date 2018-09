“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH veranstaltetin diesem Jahr die neue Konzertreihe „Stars am Strand 2018“ und holt drei Hochkaräter an die Ostsee. Sarah Connor, Felix Jaehn und Roland Kaiser – dieses Line-Up der Extraklasse präsentierte die Veranstalterin im September in ihrer Open Air Reihe „Stars am Strand 2018“ vor der einmaligen Kulisse des Ostseestrandes. Am Sonnabend, den 9. September, trat dann Roland Kaiser auf . Hier gab es dann nochmal ein ganz besonderes Highlight: Roland Kaiser, der Grandseigneur des deutschen Schlagers gibt Timmendorfer Strand die Ehre. Wenn Roland Kaiser seine beliebten Hits von „Santa Maria“ bis „Midnight Lady“ vor der traumhaften Kulisse des Ostseestrandes zum Besten gibt, könnte eine zweite „Kaisermania“ am Timmendorfer Strand entstehen. Für alle, die bei einem monumentalen Abend dabei sein wollen, ist diese Veranstaltung ein absolutes Muss.

„Wir freuen uns, dass wir es in Eigenregie geschafft haben, mit unserer Open Air Reihe „Stars am Strand 2018“ drei echte Größen der deutschen Musiklandschaft zu uns an den Timmendorfer Strand zu bringen – durch das abwechslungsreiche Line Up, kommt jeder Geschmack auf seine Kosten“, berichtet Tourismusdirektor Joachim Nitz.

Die Open-Air Arena befindet sich am Strandabschnitt der Maritim-Seebühne in Timmendorfer Strand und bietet Steh- und Sitz-Plätze für 4.700 Konzertbesucher.

