Stegner: Etappensieg in Norderstedt, gute Ausgangslage auch in Lübeck · Gut geschlagen hat sich auch Jan Lindenau in Lübeck. Mit 29,5 Prozent liegt er von insgesamt sechs Bewerbern auf Platz zwei – dicht hinter der Kandidatin des Volksfront-Bündnisses aller anderen Parteien der Lübecker Bürgerschaft. Auch hier wird sich bei der Stichwahl entscheiden, wen sich die Lübecker als Bürgermeister wünschen.Zu den (Ober-)Bürgermeisterwahlen in Lübeck und Norderstedt erklärt der Landes- und Fraktionsvorsitzende der SPD Schleswig-Holstein, Ralf Stegner: „Der heutige Wahlabend ist für die SPD sehr erfreulich. Trotz sieben Mitbewerberinnen und Mitbewerbern hat Elke Christina Roeder bei der Oberbürgermeisterwahl in Norderstedt heute Abend mit 24,17 Prozent das beste Ergebnis eingefahren. Das ist eine sehr gute Ausgangslage für die Stichwahl am 26. November 2017.

Bei beiden Wahlen gilt: Wir kämpfen weiter um jede Stimme, um beide Wahlen für uns zu entscheiden! Elke Christina Roeder und Jan Lindenau sind zwei sehr erfahrene, kluge und sympathische Kommunalpolitiker, die gute (Ober-)Bürgermeister sein werden.“