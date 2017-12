Stegner: Serpil Midyatli verstärkt den SPD-Parteivorstand – Zur Wahl von Serpil Midyatli in den SPD-Parteivorstand erklärt der Landes- und Fraktionsvorsitzende der SPD Schleswig-Holstein sowie stellvertretende Parteivorsitzende, Ralf Stegner: „Herzlichen Glückwunsch, Serpil Midyatli! Sie wird als Beisitzerin im SPD-Parteivorstand dabei helfen, die SPD vielfältiger und weiblicher zu machen. Als SPD-Landtagsabgeordnete und auch im Landesvorstand der Nord-SPD hat sie sich als Expertin für die Themen Migration und Integration schon lange einen Namen gemacht. Deshalb lag es nahe, dass sie von der Bundesarbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt als Kandidatin vorgeschlagen wurde. Wir, die SPD Schleswig-Holstein, sind stolz, so stark in der Parteispitze vertreten zu sein.

Auf die gemeinsame Zusammenarbeit in den kommenden zwei Jahren freue ich mich sehr. Serpil Midyatli ist nicht nur inhaltlich, sondern auch persönlich eine Bereicherung für die Parteispitze.“