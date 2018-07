Steine für Kids – das GeoPark Ferienprogramm für die Metropolregion · Sommer, Sonne Strand und Steine · Endlich Ferien! Damit startet jetzt auch das Ferienprogramm des GeoParks Nordisches Steinreich. Für alle, die mehr über die faszinierende Welt der Steine wissen möchten, die am Ostseestrand zu finden sind. Steine aus lauter Kristallen, Fossilien aus der Zeit der Dinos, bis hin zu Edelsteinen. An den aktivsten Kliffs der Ostsee finden jetzt an jedem Wochenende 4 Exkursionen statt. Für die Kids gibt es eine Steine-Rallye mit vielen spannenden Suchaufgaben. Parallel dazu findet jeweils am gleichen Strand eine Erwachsenenexkursion statt, sodass die ganze Familie gemeinsam einen aufregenden Tag am Strand verleben kann. Jeden Freitag von 16:00 – 17:30 Uhr am Kliff bei Travemünde (23570 Brodten, Wieskoppel 1, am Haus „Seeblick“, dem Haus bei der Treppe zum Strand) und jeden Samstag von 16:00 – 17:30 Uhr am Kliff bei Boltenhagen (23948 Klütz / Steinbeck, Dorfstraße 4, auf dem Strandparkplatz). Anmeldung und weitere Informationen zu diesen geologischen Veranstaltungen und eine genaue Anfahrtsbeschreibung unter: www.GeoPark-Nordisches-Steinreich.de.

am 2. Juli 2018, 11:02 Uhr