Rancho Santa Margarita, Kalifornien (ots/PRNewswire) – PureCircle hat beim US-Bezirksgericht von Kalifornien eine Klage gegen Sweegen, Inc. eingereicht. PureCircle behauptet, dass Sweegens Bestevia® Reb-M das Patent von PureCircle verletzt — US-Patent-Nr. 9,243,273, „A Method for Making Rebaudioside M (Reb-M).“ Sweegen hat zusammen mit seinem Lizenzgeber 13 erteilte Patente und über 130 weltweit anhängige Patentanmeldungen für Stevia-Süßstoffe. Dieses beeindruckende Patentportfolio konzentriert sich auf Stevia-Süßstoffe der nächsten Generation und umfasst mindestens 7 neuartige Methoden zur Herstellung von pflanzlichem, gentechnikfreiem Reb-M. Als innovativer Anbieter von Stevia-Süßstoffen der nächsten Generation vertreibt Sweegen kalorienfreie, nicht gentechnisch veränderte, pflanzliche Reb-M und Reb-D für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Diese Stevia-Süßstoffe der nächsten Generation ermöglichen es Unternehmen, zuckerreduzierte Produkte mit dem gleichen zuckerähnlichen Geschmack anzubieten, den wir alle schätzen gelernt haben. Zu diesen Produkten gehören kohlensäurehaltige Getränke, Säfte, Joghurt, Eis, Lebensmittel und Konditoreiwaren wie Gebäck. Sweegen wird seine starke Position im Bereich des geistigen Eigentums verteidigen und schützen, wobei innovative geistige Eigentumsrechte zum Nutzen der Verbraucher weltweit einen hohen Stellenwert haben. Informationen zu Sweegen Sweegen (OTC: SWEE) widmet sich der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von kalorienfreien Stevia-Süßstoffen für die Nahrungsmittel-, Getränke, und Geschmacksstoffbranchen. Die solide Produktpipeline von Sweegen, das Portfolio an geistigem Eigentum, die Fertigungskapazitäten sowie F&E bilden die Basis des Unternehmens für Innovation und die Bereitstellung von hochwertigen Süßstoffen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Kontaktaufnahme mit info@sweegen.com oder bei einem Besuch der Website von Sweegen unter www.sweegen.com. Logo – https://mma.prnewswire.com/media/469549/Sweegen_Final_OT_Logo.pdf Pressekontakt: Katharina Pueller 949-709-0583 katharina.pueller@sweegen.com Original-Content von: SweeGen, Inc., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de