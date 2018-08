Berlin (ots) – Anmoderationsvorschlag: Gute Nachrichten für Autofahrer: Ab 1. September ist für die Zulassung von Neuwagen ein neues, strengeres Testverfahren Pflicht. Dadurch soll nun realistischer gemessen werden, was ein Auto verbraucht und an Schadstoffen ausstößt. Mehr über das neue Testverfahren und was sich dadurch für Autofahrer ändert, verrät Ihnen Helke Michael. Sprecherin: Kraftstoffverbrauch und Abgasemissionen von Neuwagen werden ab dem 1. September mit einem neuen Test ermittelt. O-Ton 1 (Stefan Siegemund, 27 Sek.): „Dieses EU-weit einheitliche Prüfverfahren nennt sich: Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, kurz WLTP. Das alte Testverfahren NEFZ war nicht mehr zeitgemäß und war zunehmend in die Kritik geraten, weil die Messwerte oft zu stark von den im Straßenverkehr gemessenen Werten abwichen. Die neuen Messwerte bei Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß repräsentieren daher besser die Verbräuche der Fahrzeuge auf der Straße im Realbetrieb.“ Sprecherin: Sagt Stefan Siegemund von der Deutschen Energie-Agentur, kurz dena, und erklärt, was sich dadurch jetzt für die Autofahrer ändert. O-Ton 2 (Stefan Siegemund, 22 Sek.): „Für bereits zugelassene Autos ändert sich gar nichts. In der Tendenz wird die Kfz-Steuer allerdings für Neuwagen etwas höher ausfallen als dies bisher bei vergleichbaren Fahrzeugen der Fall ist. Der Grund ist: Neuwagen müssen ab dem 1. September 2018 auf Basis des neuen WLTP-CO2-Ausstoßes bemessen werden.“ Sprecherin: Vergleichen kann man die neuen, realistischeren Werte in Zukunft mithilfe des sogenannten Pkw-Labels: O-Ton 3 (Stefan Siegemund, 26 Sek.): „Das Pkw-Label ist vergleichbar mit dem Energieeffizienzlabel von Kühlschränken oder auch Fernsehern. Es enthält eine Farbskala, die schnell erkennen lässt, wie energieeffizient das Fahrzeug im Vergleich zu anderen ist. Und darüber hinaus werden Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission auch noch absolut dargestellt. Allerdings, die neuen WLTP-Verbrauchswerte werden erst ab Mitte 2019 auf dem Pkw-Label dargestellt.“ Sprecherin: Das liegt daran, dass die Gesetzesgrundlage des Pkw-Labels derzeit komplett überarbeitet wird. O-Ton 4 (Stefan Siegemund, 18 Sek.): „Das heißt, es werden nicht nur alte durch neue Verbrauchswerte ersetzt, sondern es erfolgt eine grundlegende Aktualisierung der Effizienzklasseneinteilung sowie eine Überarbeitung des Designs. Aber wenn Autokäufer die neuen Verbräuche erfahren möchten, können sie direkt ihren Händler fragen.“ Abmoderationsvorschlag: Mehr über die Umstellung auf das sogenannte WLTP-Prüfverfahren für Neuwagen und die neuen Messergebnisse erfahren Sie im Netz unter www.pkw-label.de. Pressekontakt: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Natalie Fechner, Chausseestraße 128 a, 10115 Berlin Tel: +49 (0)30 66 777-848, Fax: +49 (0)30 66 777-699, E-Mail: presse@dena.de, Internet: www.dena.de Original-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de