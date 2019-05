Berlin (ots) – Der Stifterverband begrüßt die Einigung von Bund und Ländern auf der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz zur Finanzierung von Wissenschaft und Innovation in Deutschland: „Die Einigung von Bund und Ländern zur Fortführung und Neugestaltung der Wissenschaftspakte ist ein Durchbruch für die nachhaltige Finanzierung des Hochschul- und Wissenschaftssystems“, sagt Volker Meyer-Guckel, Mitglied der Geschäftsleitung des Stifterverbandes. „Insbesondere die beschlossene neue Organisationseinheit zur Förderung von Innovationen in der Hochschullehre ist qualitativ neu und ein bleibender Meilenstein in der deutschen Wissenschaftspolitik.“ Pressekontakt: Kontakt: Peggy Groß T 030 322982-530 presse@stifterverband.de Original-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell

