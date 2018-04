Auszeichnung als „wettbewerbsfähigstes Verbindungs- und Schnittstellenprodukt des Jahres 2017 in China“ Harrisburg, Pennsylvania, (ots/PRNewswire) – TE Connectivity (TE), ein Weltmarktführer bei Verbindungs- und Sensorlösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen für seine führenden STRADA Whisper Backplane-Steckverbinder (http://www.te.com/usa-en/products/connector s/pcb-connectors/backplane-connectors/high-speed-backplane-connectors /strada-whisper-high-speed-backplane-connectors.html?tab=pgp-story) den Editor’s Choice Award 2017 der Zeitschrift China Electronic Market (CEM) erhalten hat. Die STRADA Whisper Backplane-Steckverbinder wurden aufgrund ihres Markeneinflusses, ihres Marktanteils, ihrer technologischen Innovation, ihrer Produktleistungen und ihrer einzigartigen Merkmale als „wettbewerbsfähigstes Verbindungs- und Schnittstellenprodukt des Jahres 2017 in China“ ausgezeichnet. „Wir fühlen uns geehrt, den Editor’s Choice Award der Zeitschrift CEM erhalten zu haben. Dieser Erfolg erkennt unsere branchenführenden Fähigkeiten in Forschung und Entwicklung, unser Versprechen, eine außergewöhnliche Kundenerfahrung zu bieten, und unsere etablierte Präsenz auf dem chinesischen Markt an“, kommentierte Gerry Wu, Senior-Manager für Produktmanagement, Daten und Geräte bei TE. „Es ist unser Ziel, herausragende Produkte wie STRADA Whisper zu entwerfen, die helfen, eine sicherere, nachhaltigere, produktivere und vernetztere Zukunft zu schaffen. Wir erzielen immer höhere Datenraten und werden weiterhin innovieren und unseren Kunden helfen, Chancen in der datengetriebenen Welt zu nutzen.“ Die kosteneffektive STRADA Whisper Backplane-Steckverbinder-Familie von TE wurde entworfen, um die Ansprüche von Hochleistungs-Computing, kabellosen Infrastrukturen, Storage und mehr zu erfüllen. Ihr revolutionäres Design überträgt Daten blitzschnell mit 25 Gbit/s und bietet Skalierbarkeit bis zu 56 Gbit/s – dies ermöglicht es Systemarchitekten, effiziente zukünftige Systemupgrades ohne teure Backplane- oder Midplane-Neudesigns durchzuführen. Die STRADA Whisper Produktfamilie ist extrem rauscharm, hat eine geringe Einfügedämpfung und geringen bis keinen Versatz – all dies bietet Systemarchitekten mehr Flexibilität und eine hohe Marge beim Design. Um weitere Informationen über die STRADA Whisper Backplane-Steckverbinder-Familie von TE zu erhalten, klicken Sie hier (http://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/backplan e-connectors/high-speed-backplane-connectors/strada-whisper-high-spee d-backplane-connectors.html?tab=pgp-story). INFORMATIONEN ZU CHINA ELECTRONIC MARKET Die CEM Editors‘ Choice Awards wurden 2011 gegründet und werden jedes Jahr abgehalten, um die besten elektronischen Produkte mit führendem Markeneinfluss, Marktanteil, führender technologischer Innovation und Produktleistung auszuzeichnen. CEM ist eine der frühesten Publikationen über die Elektronik- und Halbleiterindustrie in China. Die monatlich erscheinende Zeitschrift deckt neue Produkte, technische Trends und Markttrends sowie Marktdaten der Elektronikindustrie ab. Die Zeitschrift CEM ist einer der renommiertesten Medienkanäle in der Elektronikindustrie in China und hat einen hohen Einfluss auf Fachleute der Branche. INFORMATIONEN ZU TE CONNECTIVITY TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- und Sensorlösungen mit einem Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar. Wir ermöglichen eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Verbindungs- und Sensorlösungen in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energie, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit 78.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 7.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus fast 150 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Weitere Informationen finden Sie unter www.te.com und auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/te-connectivity/), Facebook (https://www.facebook.com/teconnectivity/), WeChat (http://www.te.com.cn/chn-zh/policies-agreements/wechat.html) und Twitter (https://twitter.com/TEConnectivity?ref_src=twsrc%5Egoogle%7C twcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor). TE Connectivity, TE, TE connectivity (Logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind Warenzeichen der TE Connectivity Ltd.- Unternehmensfamilie. Logo – https://mma.prnewswire.com/media/486363/TE_Connectivity_Logo.jpg Pressekontakt: Medienkontakt: Megan Veres TE Connectivity 717-986-7227 megan.veres@te.com Original-Content von: TE Connectivity Ltd., übermittelt durch news aktuell

