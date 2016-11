Fotos: TBF/Holger Kasnitz – Straßenbaustellen in Lübeck und Travemünde – Stand: 17.11.2016/ 16:55 Uhr – Aktuelle Hinweise: Ab Anfang der 47. Kalenderwoche (= ab dem 21.11.2016) werden alle geplanten Verkehrswegebaumaßahmen des Bereichs 5.660 Stadtgrün und Verkehr für das Jahr 2016 abgeschlossen sein, so dass das Verkehrsnetz hiervon entlastet ist. Allerdings bestehen durch den Neubau der Possehlbrücke im Lübecker Süden und auf den Umleitungsstrecken auch weiterhin – und über viele Stunden des Tages – starke Beeinträchtigungen im Verkehrsablauf. In der bevorstehenden Adventszeit, mit den vielen Besucherverkehren zur „Weihnachtsstadt des Nordens“, werden auch diese Auswirkungen spürbar ansteigen, sind aber unumgänglich. Auch hierfür bitten wir Sie sehr herzlich um Ihr Verständnis !

am 24. November 2016, 17:34 Uhr