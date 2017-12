Die in Belgien niedergelassene Firma ergänzt die neue Tochtergesellschaft PRN Health Dayton, Ohio (ots/PRNewswire) – STRATACACHE und PRN teilten heute die Übernahme von iDKLIC mit, einem Anbieter für digitales Marketing und Signage in der Gesundheitsbranche mit Firmensitz in Brüssel, Belgien. Um die globale Aufstellung mit skalierbaren Technologien zur Kundenbindung und -aktivierung am Punkt der Kaufentscheidung zu verstärken wird iDKLIC innerhalb der neu etablierten Geschäftssparte PRN Health Ltd. tätig sein, im Rahmen des derzeitigen Wellness-Produktangebots der Geschäftssparte. PRN stellt gegenwärtig interaktive Apotheken-Displays und Touchscreens für die führenden Wellness-Einzelhändler von heute bereit. Änderungen sowohl im Bereich Patientenprofile als auch bei der Gesundheitsversorgung haben zur Folge, dass sich führende Apotheken von kleineren Verkaufsstandorten für Arzneimittel zu eindrucksvollen Zentren für das allgemeine Wohlbefinden wandeln. Dies bringt das Einkaufserlebnis in der Apotheke auf ein völlig neues Niveau. Die digitalen Lösungen von PRN Health sind ein strategischer Schritt zur Verbesserung der Patientenerfahrung als Kunde im Einzelhandelsumfeld von Apotheken und Drogerien. iDKLIC unterstützt Tausende von Apotheken in Europa mit schlüsselfertigen und spezifisch anpassbaren Lösungen für ihr Content-Management, Digital Signage sowie für interaktive digitale Werbenetze. Die Pharmaseen-Plattform der Firma wird aktuell in Belgien, Frankreich, Irland und Luxemburg eingesetzt und sie bietet vielfältige Expansionsmöglichkeiten in ganz Europa. Pharmaseen ist ein einzigartiger Kommunikationskanal für Gesundheit, der speziell für das Apotheken-Geschäftsumfeld geschaffen wurde. Diese Plattform gewinnt die Aufmerksamkeit des Publikums, sie bindet es ein und informiert, während sie gleichzeitig Kaufentscheidungen für zusätzliche Verkaufsmöglichkeiten beeinflusst. Die Partnerschaft wird für PRN, das herausragende Verkaufsstellenlösungen und hochvisuelle Werbemöglichkeiten für Verbrauchermärkte und Apotheken bereitstellt, einen unmittelbaren Zugang zum wachsenden Gesundheits- und Wellness-Markt in Europa eröffnen und ein solides Fundament darstellen, auf dem das Unternehmen aufbauen und expandieren kann. PRN wird die bewährte Plattform von iDKLIC erweitern, um auch selbständige Apotheken in den Vereinigten Staaten zu bedienen. iDKLIC wird Zugriff auf das umfassende globale Netzwerk mit Außendienstunterstützung sowie Support-Infrastruktur für Geschäftsabwicklung und Kundenbetreuung von STRATACACHE bekommen und außerdem Investitionskapital erhalten, um die Expansion in neue Märkte und Regionen zu fördern. Jean-Charles Figoni, Mitbegründer und CEO von iDKLIC, wird weiterhin als CEO tätig sein und die Leitung der Expansion des Unternehmens in Europa fortsetzen. Er erklärte: „Bereits seit 2006 verzeichnet unser Unternehmen eine sehr positive Resonanz von Werbetreibenden und Kunden. Unser Konzept ist in über 1.250 Apotheken etabliert und erreicht 2 Millionen Aufrufe pro Tag. Wir freuen uns darauf, die Zahl der teilnehmenden Apotheken und Werbetreibenden in Europa weiter auszudehnen.“ „iDKLIC hat ein erfolgreiches Modell entwickelt, das den Kunden in den Apotheken Europas dient“, sagte Kevin Carbone, CEO von PRN. „Mit dem Zugang zur Technologie, operativen Kompetenz und zum Investitionskapital von PRN und STRATACACHE kann iDKLIC jetzt sein bewährtes Wertschöpfungsmodell für noch mehr Apotheken-Kunden in weiteren Ländern in ganz Europa zur Verfügung stellen. Die Übernahme ermöglicht PRN außerdem den Zugriff auf eine zuverlässige Plattform, die wir für selbständige Apotheken und regionale Drogeriemarkt-Ketten in Nordamerika einsetzen können.“ Jean-Charles Figoni fügte hinzu: „Für uns war es stets klar, dass STRATACACHE uns helfen würde, unser Ziel zu erreichen und unsere Vision zu verwirklichen, und zwar auf eine schnellere, professionellere und integrative Weise.“ Erfahren Sie mehr unter www.prn.com und www.idklic.com. Über PRN, LLC PRN, ein Unternehmen von STRATACACHE, ist das führende digitale Medienunternehmen mit Schwerpunkt auf digitale Lösungen, die Konsumenten in ihrem Kaufverhalten direkt bis zur Verkaufsstelle aktivieren. Mit LIFT, dem interaktiven Kaufpunkt-Netzwerk in Verbrauchermärkten, interaktiven Touchscreens zwischen den Regalen und intelligenten Videoanzeigen werden die Lösungen von PRN an über 18.000 Standorten des Einzelhandels genutzt. PRN bietet Komplettlösungen für Einzelhändler, unter anderem Dienstleistungen wie Markenwerbung und Monetarisierung von Werbenetzwerken, Content-Strategie und Konsumentenerfahrung, Produktdesign und -integration sowie technische Unterstützung. PRN mit Unternehmenszentrale in San Francisco verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Einzelhandelstechnologie und Aktivierung von Käufern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.prn.com, folgen Sie PRN auf Twitter unter @PRNllc oder werden Sie Fan auf Facebook. Über iDKLIC iDKLIC ist ein Spezialist im Bereich digitales Marketing für den Apotheken-Einzelhandel. Die Technologie und Dienstleistungen des Unternehmens sind in mehr als 1.250 Apotheken in Europa präsent. Mit seiner Verwurzelung im Herzen von Europa hat iDKLIC einen Bedarf des Einzelhandelsmarkts für Apotheken erkannt und erfüllt: Maximierung der direkten Kommunikation mit den Kunden und Anregung der Impulskäufe von renditestarken Produkten. Durch seine Kreativität, Innovationskraft und den Einsatz neuer Technologien kann iDKLIC die Resultate im Einzelhandelsmarkt des Gesundheitswesens mithilfe neuer Konzepte verbessern, um traditionelle Herausforderungen in der Branche für Gesundheitsversorgung über mehrere Kanäle und Bereiche hinweg zu meistern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.idklic.com, folgen Sie iDKLIC auf LinkedIn, auf Twitter unter @iDklic oder werden Sie Fan auf Facebook. Über STRATACACHE STRATACACHE, Inc. ist ein führender Anbieter von intelligenter Digital Signage, Digital Merchandising, Implementierung von mobiler Technologie und Analytik sowie Rich-Media-Lösungen zur Kundeneinbindung im Einzelhandel. Diese Lösungen beeinflussen den Verbraucher am Punkt der Kaufentscheidung, schaffen so neue Umsatzmöglichkeiten und steigern die Rentabilität des Einzelhandels. Mit mehr als 2 Millionen Software-Aktivierungen weltweit über multiple Plattformen hinweg haben wir eine einzigartige Präsenz im Markt und erweitern unser Angebot ständig, um unsere Kunden noch besser bedienen zu können. Der Hauptsitz von STRATACACHE befindet sich in Dayton im US-Bundesstaat Ohio. Das Unternehmen unterstützt Kunden in 28 Ländern und betreibt Filialen in San Francisco, San Jose, Los Angeles, Chicago, Philadelphia, Bentonville, Dallas, Calgary, Toronto, Montreal, Vancouver, London, Oslo, Sittard, Hongkong, Tokio, Adelaide, Luxemburg und Bangalore. Um detaillierte Informationen zu STRATACACHE und seinen Tochtergesellschaften Scala, PRN, Carmanah Signs, Optika, SuperLumin, enVu und RDM zu erhalten, besuchen Sie bitte www.stratacache.com, folgen Sie uns auf Twitter unter @STRATACACHE oder werden Sie Fan auf Facebook (https://www.facebook.com/STRATACACHE/). 