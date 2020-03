Berlin (ots) – Carina Konrad MdB (FDP), stellv. Vorsitzende des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft im Deutschen Bundestag, fordert BAFöG-Anpassungen auch bei Studierenden und Auszubildenden, die sich als Erntehelfer engagieren. „All diejenigen, die sich besonders in dieser Ausnahmesituation für unser Land einbringen, verdienen unseren größten Respekt! Den Studenten und Auszubildenden, die sich jetzt als Erntehelfer zur Verfügung stellen und mit ihrem Engagement den fatalen Ausfall ausländischer Saisonarbeiter ausgleichen wollen, dürfen dadurch keine finanziellen Nachteile beim BAFöG entstehen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat bereits eine Anpassung initiiert, nach der Einkünfte aus einer vergüteten Tätigkeit bei den BAFöG-Zahlungen nur in den Monaten angerechnet werden, in denen deren Empfänger auch tatsächlich tätig waren. Bisher ist diese Änderung aber nur für die studentische Hilfe im Gesundheitswesen und sozialen Einrichtungen angedacht. Die Entscheidung unsere Grenzen für ausländische Saisonarbeiter zu schließen, hinterlässt in der Landwirtschaft nun aber solche katastrophalen Folgen, dass wir jetzt auch auf den Feldern jede Hand brauchen, um der Krise Herr zu werden und einen Lebensmittelstau zu verhindern. Ich hoffe, dass auch Frau Klöckner schon heute an morgen denkt und die jungen Erntehelfer unterstützt, die leere Teller mit vereinten Kräften verhindern wollen.“ Pressekontakt: Ariane Glindemann, Referentin Berliner Büro Carina Konrad MdB Tel. 030 227-78346 carina.konrad.ma02@bundestag.de Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140265/4557689 OTS: Abgeordnetenbüro Carina Konrad MdB Original-Content von: Abgeordnetenbüro Carina Konrad MdB, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de