Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz – Sturmflut – Ostsee, Bereich Lübeck – Am Donnerstag Morgen, war der Pegel in Travemünde und Lübeck gefallen. Wenn man gegen 7:00 Uhr auf eines der Boote oder Ausflugsschiffe wollte, musste man sich Gummistiefel anziehen. Langsam sank der Wasserstand aber wieder. Zum Glück hatten wir keinen anhaltenden hartnäckigen Sturm aus nördlichen Richtungen, sonst hätte alles schlimmer ausgehen können. Am Vormittag gab es den schönsten Sonnenschein, der viel wieder wett machte.

Morgens um 7:00 Uhr noch in Lübeck am Bauhof – Karlshof – Glashüttenweg.

5,99 Meter. Travemünde 6,01 Meter.

Das ist noch einen Meter höher wie der normale Wasserstand. Nachts hatten wir 1,80 Meter über normal.