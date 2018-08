Nanjing, China (ots/PRNewswire) – Am 17. Juli besuchte Lutz Langguth – leitender China-Manager des führenden internationalen Zertifizierungsunternehmens TUV SÜD – die SUMEC Hardware & Tools Co. in Nanjing, um das weltweit erste RED-Zertifikat (Radio Equipment Directive) für einen Rasenmähersteller auszustellen. Dieser wichtige Meilenstein zeugt von den Fortschritten, die SUMEC in den Bereichen Mobilfunktechnologie und elektromagnetische Verträglichkeit gemacht hat. Das Unternehmen hofft, dass ihm die EU-Zertifizierung den Weg für den erfolgreichen Markteintritt in Europa ebnen wird. Rasenmäher-Roboter sind eine von mehreren Arten von Servicerobotern, die für den Massenmarkt produziert werden. Besonders stark ist die Nachfrage nach diesen Geräten in Europa und Nordamerika. Im Jahr 2009 hat sich SUMEC mit der Southeast University in Nanjing, der Chinese Academy of Agricultural Mechanization Sciences und einer Reihe anderer Hochschulen zusammengetan, um die Rasenmäher-Robotiktechnologie zu erforschen. Um die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und des Schutzes für den europäischen Markt auszuräumen, hat die Europäische Union kürzlich eine neue Version des RED für drahtlose Geräte und eine neue harmonisierte Norm für Rasenmäher-Roboter herausgegeben (EN303 447). Diese Regelungen führten neue Barrieren für chinesische Exporteure ein, die auf dem europäischen Markt aktiv sind. Um auf diese Maßnahmen angemessen zu reagieren, arbeitete SUMEC mit einer Reihe von Forschungsteams in China und Ausland zusammen, um die Einhaltung der EU-Vorschriften sicherzustellen. Im März dieses Jahres wurde das Unternehmen vom TÜV SÜD zertifiziert und erhielt das RED-Konformitätszertifikat. Damit ist es der weltweit erste Hersteller von Rasenmähern, der die EU-Maschinenrichtlinie, die Niederspannungsrichtlinie, die EMV-Richtlinie, die Umweltlärmrichtlinie und die Richtlinie über Funkanlagen erfüllt. Das Unternehmen befindet sich deshalb auf dem neuesten Stand der Rasenmäher-Robotiktechnologie und beseitigt Barrieren für den Eintritt in den europäischen Markt. TÜV SÜD ist Deutschlands älteste und größte Produktzertifizierungsunternehmen. Die RED-Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein für SUMEC und das Ergebnis umfangreicher Innovation und Forschung führender Spezialisten aus China und dem Ausland. Sie würdigt SUMEC als einen der weltweit führenden Spezialisten für Robotersicherheit und ermöglicht die Erschließung neuer Märkte, um den Auswirkungen des Handelsprotektionismus entgegenzuwirken. Foto – https://mma.prnewswire.com/media/724751/SUMEC_Yard_Force_Ro botic_Mower.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/724752/SUMEC_Robotic_Mower.jpg Pressekontakt: Yinlu Lin linyinlu@sumec.com.cn +86-25-5863-8031 Original-Content von: SUMEC Hardware & Tools Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de