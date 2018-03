Hefei, China und Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) – Sungrow Power Supply Co, weltweit führender Anbieter von Wechselrichter-Lösungen für erneuerbare Energien mit über 60 GW weltweit installierter Leistung hat die VDE 4120-Konformität für seinen Stringwechselrichter SG60KTL erhalten und ist somit weltweit der erste PV-Pure Player, dem dieses Zertifikat im Bereich Stringwechselrichter ausgestellt wurde. VDE-AR-N 4120:2015 bestimmt die technischen Anforderungen, die für den Anschluss und den Betrieb von Generatoren wie solare Wechselrichter an Hochspannungsnetze erforderlich sind. Für die Zertifizierung des SG60KTL, eines der in Europa meistverkauften Produkte des Unternehmens, schloss sich Sungrow mit DNV GL zusammen, einem weltweit führenden Unternehmen für Qualitätssicherung und Risikomanagement. DNV GL stellte eine Musterzulassung für den SG60KTL aus, die die deutsche Richtlinie VDE-AR-N 4120 erfüllt [Technische Bedingungen für den Anschluss und Betrieb von Kundenanlagen an das Hochspannungsnetz (TAB Hochspannung)]. Beim SG60KTL handelt es sich um einen kompakten 66 kVA Drehstromwechselrichter mit einer Maximaleffizienz von 98,9%. Das Produkt zeichnet sich durch ein äußerst kompaktes und leichtgewichtiges Design zur problemlosen Installation aus. Weitere Produktinformationen finden Sie hier (http://en.sungrowpower.com/product/view/10/56). „Wir sind sehr stolz darauf, die VDE 4120-Konformität erhalten zu haben“, sagte Stefan Froböse, Technical Director, Sungrow EMEA. „Produktsicherheit und -konformität sind von höchster Bedeutung für uns und den Erfolg unserer Kunden. Mit dieser Zertifizierung beweisen wir erneut, dass wir in allen relevanten Märkten in Bezug auf Produktkonformität die Führung übernehmen. Die unabhängige Überprüfung aller anwendbarer technischer Normen durch Dritte ist auf den heutigen Märkten erforderlich und dafür haben wir die entsprechend notwendigen Maßnahmen ergriffen.“ „Die Ausstellung dieser Musterzulassung für Sungrow freut uns sehr. Sie liefert dem Unternehmen den international anerkannten Beweis dafür, dass sein PV-Wechselrichter in Einklang mit strengen Qualitäts- und Sicherheitsstandards entwickelt und hergestellt wurde und die entsprechenden Netzanschlussbedingungen erfüllt“, sagte Bernd Hinzer, Leiter der Zertifizierung von Netzanschlussbedingungen bei DNV GL. Über Sungrow: Sungrow Power Supply Co., Ltd („Sungrow“) ist ein weltweit führender Anbieter von Wechselrichter-Lösungen für erneuerbare Energien mit mehr als 60 GW weltweit installierter Leistung (Dezember 2017). Sungrow wurde 1997 von Universitätsprofessor Renxian Cao gegründet und ist tonangebend in der Forschung und Entwicklung von Solarwechselrichtern. Das Unternehmen verfügt industrieweit über das größte Forschungs- und Entwicklungsteam sowie ein breitgefächertes Portfolio, das PV-Wechselrichter-Lösungen und Energiespeichersysteme für Großanlagen, gewerbliche & industrielle als auch Kleinanlagen bietet. Die Produkte des Unternehmens, das auf eine 20-jährige Erfolgsbilanz zurückblickt, versorgen Installationen in mehr als 50 Ländern mit Strom und haben einen Marktanteil von über 15% weltweit. Weitere Informationen zu Sungrow erhalten Sie unter de.sungrowpower.com (http://de.sungrowpower.com/) DNV GL in der (erneuerbaren) Energiewirtschaft DNV GL bietet der Energiewertschöpfungskette, einschließlich erneuerbarer Energien und Energiemanagement, weltweit anerkannte Prüf- und Beratungsdienstleistungen. Unsere Expertise umfasst On- und Offshore-Windenergie, Solar- und konventionelle Energieerzeugung, Übertragung und Verteilung, intelligente Netze, den nachhaltigen Einsatz von Energie sowie Energiemärkte und regulative Bestimmungen. Unsere Experten unterstützen einen weltweiten Kundenstamm durch sichere, zuverlässige, effiziente und nachhaltige Energieversorgung. Weitere Informationen stehen Ihnen unter www.dnvgl.com/energy zur Verfügung. Foto – https://mma.prnewswire.com/media/654719/Sungrow_string_inve rter_SG60KTL.jpg Pressekontakt: Rebecca Jarschel Sungrow Germany GmbH +49 89 99 82 414 61 jarschel@sungrow.co Original-Content von: SUNGROW Power Supply Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de