Nanjing, China (ots/PRNewswire) – Suning.com (002024.SZ) („das Unternehmen“), das ein Fortune Global 500-Unternehmen und Chinas größter intelligenter Online-to-Offline-(O2O)-Einzelhändler im Besitz der Suning Holdings Group („Suning“ oder „die Gruppe“) ist, hat seinen Leistungsbericht für das dritte Quartal 2018 veröffentlicht. Er zeigt, dass das Unternehmen Betriebserlöse in Höhe von insgesamt 172,97 Milliarden RMB (24,79 Milliarden USD) erzielt hat – 31,15 % mehr als in den ersten drei Quartalen des Vorjahrs. Der Bericht zeigt, dass das Unternehmen weiterhin erfolgreich ist, da es das Tempo der Umsetzung seiner O2O Smart Retail-Strategie beschleunigt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2018 erwirtschaftete Suning.com einen Nettogewinn von RMB 6,127 Milliarden RMB (878 Millionen USD), was einem Anstieg von 812,11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Wert der Rohstoffverkäufe erreichte 234,883 Milliarden RMB (33,675 Milliarden USD) und damit 41,91 % mehr dem Vorjahr. Suning.com hat eine rasante Wachstumsgeschwindigkeit beim Online-Verkauf erlebt, die andere Online-E-Commerce-Plattformen übertroffen hat. Von Januar bis September 2018 erreichte der Wert der von dem Unternehmen online verkauften Waren 137,954 Milliarden RMB (19,77 Milliarden USD), einschließlich Steuern, was einem Anstieg von 70,89 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zum 30. September 2018 hatte Suning.com rund 382 Millionen registrierte Nutzer. Während des massiven Promotionzeitraums im August verzeichnete die mobile App von Suning.com einen Anstieg der Anzahl der monatlich aktiven Nutzer um 62,29 % gegenüber dem Vorjahr, und die über die App getätigten Einkäufe machten 93,5 % der gesamten Online-Bestellungen aus. Die Gruppe verfügt auch über eine starke Offline-Strategie, die von ihren O2O-Geschäften getragen wird und mit deren Hilfe das Geschäft in kleineren Städten und ländlichen Gebieten weiter ausgebaut wird. Suning.com besitzt zum 30. September 2018 insgesamt 6.292 physische Einzelhandelsgeschäfte und 1.453 Franchise-Läden für den Einzelhandel von Suning. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2018 hat Suning auch Anstrengungen unternommen, um die Bereiche Logistik und Finanzdienstleistungen zu stärken, um die Benutzerfreundlichkeit und die Servicequalität zu verbessern. Ende September besaßen Suning Logistics und Tian Tian Express Lagerflächen mit einer Fläche von insgesamt 7,99 Millionen Quadratmeter mit über 25.894 Vertriebsstandorten. Der Umsatz von Suning Logistics (ohne Tian Tian Express) stieg gegenüber dem Vorjahr um 73,17 %. Mit dem nahenden Single’s Day Shopping Festival im November haben viele Logistikdienstleister die Versandkosten erhöht. Suning Logistics hat jedoch versprochen, die Gebühren während dieser verkaufsintensiven Zeit nicht zu erhöhen und wird vom 1. bis 11. November einen kostenlosen Lieferservice anbieten. Suning Financial Services (u. a. Zahlungsverkehr, Supply Chain Finance) hingegen verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg des Transaktionsvolumens bei Supply Chain Finance Dienstleistungen um 43,63 %. Während des Single’s Day Shopping Festivals wird Suning insgesamt eine Million Angebote anbieten, die die Verbraucher über 12 monatliche, zinslose Raten bezahlen können. Informationen zu Suning Suning wurde 1990 gegründet und ist eines der führenden Handelsunternehmen in China mit zwei Aktiengesellschaften in China und Japan. Im Jahr 2018 belegte Suning Holdings mit einem Jahresumsatz von 80,85 Milliarden US-Dollar (557,9 Milliarden RMB) den zweiten Platz unter den Top 500 der nichtstaatlichen Unternehmen in China. Mit der Mission „Lead the Ecosystem across Industries by Creating Elite Quality of Life for All“ hat Suning sein Kerngeschäft durch acht vertikale Branchen gestärkt und ausgebaut: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen, Technologie, Immobilien, Sport, Medien & Unterhaltung und Investitionen, unter denen Suning.com auf der Liste der Fortune Global 500 Unternehmen 2017 und 2018 aufgeführt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.suningholdings.com. Foto – https://mma.prnewswire.com/media/778332/SUNING_singles_day.jpg Pressekontakt: Wu Qi Suning Holdings Group +86-132-0751-5760 wuqi@suninggroup.com Original-Content von: Suning Holdings Group, übermittelt durch news aktuell

