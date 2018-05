Die thermisch optimierten All-Flash 1U Server und JBOF unterstützen 32 von vorne ladbare, hot-swap NVMe im „Ruler“ Formfaktor für das Intel® SSD DC P4500 zur Maximierung der Speicherdichte in Rechenzentren (TB pro Rackeinheit) San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) – Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Weltmarktführer bei Computer-, Speicher- und Netzwerklösungen sowie bei Green Computing-Technologie, gab heute die Verfügbarkeit der All-Flash NVMe(TM) (Non-Volatile Memory Express) 1U SuperServer und 1U JBOF (Just a Bunch Of Flash) im neuen Look bekannt, die 32 von vorne ladbare, hot-swap NVMe SSDs im Intel „Ruler“ Formfaktor unterstützen. Das neue Intel® SSD DC P4500 im „Ruler“-Formfaktor, das wie ein 12-Zoll-Lineal aussieht, ist thermisch optimiert und benötigt um bis zu 55 % weniger Luftstrom als ein herkömmliches 2,5-Zoll U.2 SSD. Die Intel® SSD DC P4500 Serie im „Ruler“-Formfaktor unterstützt Cloud-Speicherung und softwaredefinierte Infrastrukturen, ermöglicht die Skalierung höheren Kapazität pro SSD und die Aufnahme von mehr SSDs pro Server für eine höhere Speicherdichte (TB pro Rackeinheit). Die neuen, mithilfe des neuen „Ruler“ Formfaktors optimierten 1U NVMe Systeme von Supermicro bieten im Vergleich zu früheren All-Flash-Speichertechnologien eine thermisch besser optimierte, hochdichte, hochleistungsfähige All-Flash-Speicherlösung. Diese für Speicherdichte optimierten Systeme unterstützten an der Vorderseite hot-swapfähigen Zugang für 32 „Ruler“-Laufwerke für bis zu 256 TB schnelle NVMe-Speicherung mit niedriger Latenz in 1U. „Unsere neuen All-Flash 32 hot-swap „Ruler“-Laufwerke in einem hochdichten 1U Systemdesign sind das jüngste Beispiel dafür, wie Supermicro weiterhin die Vorreiterrolle bei der NVMe-Technologie einnimmt“, sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Mit mehr als der dreifachen All-Flash Speicherdichte gegenüber vorherigen 1U Lösungen bringt uns dieses System von Supermicro mit nur einem 1U System in naher Zukunft in den Petabyte-Bereich. Dieser neue JBOF unterstützt flexible Konfiguration mit bis zu zwölf Hosts oder Kopfknoten und extrem hohem Datentransferdurchsatz von bis zu 64 GB pro Sekunde.“ Der neue 1U All-NVMe-Speicherserver und JBOF disaggregiert die Speicher in geteilte Pools, die sich bereits sehr schnell zur bevorzugten Hardware-Infrastruktur für anspruchsvolle Analyseanwendungen für Massendaten wie autonomes Fahren und Erkennung von Finanzbetrug in Echtzeit entwickeln. Bis zu 12 Hosts können direkt mit einem 1U NVMe-Poolspeicher verbunden werden. Alternativ können Kunden, die eine NVMe over Fabric (NVMeoF) Lösung einführen wollen, Hunderte Hosts mit dem hochleistungsfähigen NVMe-Poolspeicher über Ethernet verbinden. Die 1U All-NVMe-Speicherserver- und JBOF-Lösungen von Supermicro unterstützen den maximalen Einsatz von Speicherressourcen und reduzieren die Fläche des Rechenzentrums, wodurch sich die Gesamtbetriebskosten (TCO) verringern. Das neue All-Flash NVMe 1U System mit 32 Laufwerken von Supermicro unterstützt nicht nur den „Ruler“ Formfaktor der Intel® SSDs, sondern auch standardmäßige U.2 SSDs, um Kunden größere Flexibilität bei der Speicherung zu bieten. Das 1U System wird in diesem Jahr ein halbes Petabyte NVMe-Speicherkapazität und am Anfang des nächsten Jahres ein ganzes Petabyte unterstützen und den EDSFF-Standard verwenden. Das System ist standardmäßig mit redundanten hot-swap Kühlventilatoren und Netzteilen sowie werkzeuglosen Laufwerkschächten für verbesserte Instandhaltung und Redundanz ausgestattet. Für einfachere Bedienbarkeit unterstützt die Lösung ferngesteuertes System-On/Off und Systemmanagement sowie ferngesteuertes Ein- und Ausschalten jedes einzelnen Laufwerks. Weitere Informationen über diesen neuen JBOF finden Sie unter: https://www.supermicro.com/products/system/1U/136/SSG-136R-NR32JBF .cfm Dieses neue High-End All-Flash 1U System ist die jüngste Erweiterung des umfassenden Portfolios der branchenführenden Speicherserver- und JBOD-Produktlinien von Supermicro. Mit dem 2U, 3U und 4U Angebot, das All-Flash NVMe, Simply Double, doppelseitige und Top-Loading Optionen mit SAS3 RAID oder HBA-Kontrollern einschließt, bietet Supermicro die breiteste Auswahl der Branche an Speicherprodukten an, welche die heute sehr strengen Anforderungen der Kunden erfüllen. Umfassende Informationen über die Speicherproduktlinie von Supermicro finden Sie unter https://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfm. Folgen Sie Supermicro für die neuesten Nachrichten und Ankündigungen auf Facebook (https://www.facebook.com/Supermicro) und Twitter (http://twitter.com/Supermicro_SMCI). Informationen zu Super Micro Computer, Inc.(NASDAQ: SMCI) Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereich hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt weltweit zu den führenden Anbietern von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloudcomputing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen. Im Rahmen der „We Keep IT Green®“-Initiative engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt. Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc. Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. 