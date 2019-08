BigTwin(TM) System und Ultra SuperServer® bieten zweistellige Infrastruktur-Performancesteigerung für geschäftskritische Einsätze San Francisco (ots/PRNewswire) – Super Micro Computer, Inc. (SMCI), Weltmarktführer für Enterprise Computing, Speicher- und Netzwerklösungen und Green Computing-Technologie, hat sein vSAN System-Portfolio erweitert und mit Ultra SuperServer eine neue vSAN Lösung der Enterprise-Klasse eingeführt, die das breite Portfolio an vollständig konfigurierten und einsatzbereiten Server-Systemen ergänzt. Supermicros Lösungen, gepaart mit branchenerprobtem vSAN, bieten schlüsselfertige Lösungen für den Markt hyperkonvergente Infrastruktur. „Supermicros hyperkonvergente Ultra vSAN-Lösung bringt gegenüber bisherigen Plattformen für virtualisierte Netzwerke eine im zweistelligen Bereich (24%) gesteigerte Performance der Infrastruktur“, erklärt Charles Liang, President und CEO von Supermicro. „Die Supermicro 2U/1U Ultra SuperServer sind für die Unterstützung von 20, 10, 4, oder 2 Hot-Swap NVMe-Laufwerken konfigurierbar und nutzen Intel® Xeon® Scalable Prozessoren der 2. Generation und Intel® Optane(TM) DC SSDs. Big Twin, ein hochdichtes Multi-Node-System (2U-4 Node), ist für geschäftskritische Anwendungen mit bis zu 6TB Speicher pro Knoten optimiert und für hyperkonvergente Infrastruktur konfiguriert. Beide Systeme sind ideal für spezifische Workloads und bieten einfache Handhabung, Skalierbarkeit, niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO) und Ressourceneinsparungen für intelligente Unternehmensimplementierungen“. Die schlüsselfertigen Ultra SuperServer und BigTwin(TM) Server-Systeme treiben gemeinsam mit Supermicros vollständigem vSAN-Ready Nodes Sortiment die softwaredefinierte Überleitung voran, optimieren die Infrastruktur des Rechenzentrums und beschleunigen die Auswahl und Bereitstellung von Hard- und Software für Rechenzentren. Supermicro 2U/1U Ultra SuperServer sind für verschiedene Arten von Implementierungen hochgradig konfigurierbar. Die Ultra SuperServer-Plattformen bieten Unterstützung für eine große Anzahl von NVME-Laufwerken und genügend PCI-E Lanes, um Network Interface Cards (NICs) aufzunehmen, die eine ausreichende Bandbreite für den externen Zugriff über Fabrics bereitstellen. BigTwin mit Intel® Xeon® Scalable Prozessoren der 2. Generation verfügt über ein flexibles, ressourcenschonendes SIOM (Supermicro I/O Networking Module) und unterstützt All-Flash NVMe. Diese mit Intel® Optane(TM) DC SSDs und NVMe als Caching für hochperformantes SDS konfigurierte Lösung beschleunigt die Speicherleistung um das 3-fache. Dazu kommt eine verbesserte Belastbarkeit mit bis zu 30 Schreibvorgängen pro Tag (DWPD), um den Lebenszyklus von Implementierungen zu verlängern. Supermicro wird diese neuen Systeme sowie weitere Produkte am Stand Nr. 965 auf der VMworld 2019 präsentieren, die vom 25. bis 29. August im Moscone Center (San Francisco, Kalifornien) stattfindet. Weiterführende Informationen zum kompletten Lösungsspektrum der Embedded Building Block Solutions von Supermicro finden Sie auf www.supermicro.com/Embedded oder als Download im Embedded Solutions-Katalog (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2560821-1&h=42 75281048&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o% 3D2560821-1%26h%3D302696055%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro. com%252Fmanuals%252Fbrochure%252Fbrochure_Embedded.pdf%26a%3DEmbedded %2BSolutions%2BBrochure&a=Embedded+Solutions-Katalog). Weitere Informationen zur VMworld 2019 und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter https://www.vmworld.com/en/us/index.html. Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Supermicro (SMCI), das führende Innovationsunternehmen im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologien, ist ein weltweit agierender Anbieter von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Enterprise-IT, Hadoop/Big Data, HPC und eingebetteten Systemen. Mit der Initiative „We Keep IT Green®“ setzt sich Supermicro für den Schutz der Umwelt ein und bietet seinen Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt. Supermicro, Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Markenzeichen und/oder eingetragene Markenzeichen von Super Micro Computer, Inc. Alle sonstigen Marken, Bezeichnungen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. SMCI-F Foto – https://mma.prnewswire.com/media/965024/SUPERMICRO___New_Hi gh_Performance_vSAN_Solutions.jpg Pressekontakt: Greg Kaufman Super Micro Computer, Inc. pr@supermicro.com Original-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de