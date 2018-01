Hamburg (ots) – Die Audiomarke Technics erweitert ihr Line-up an High-end-Audiokomponenten um zwei neue Modelle der Referenzklasse: den direktgetriebenen Plattenspieler SP-10R sowie das entsprechende komplette Plattenspielersystem SL-1000R. Mit der Einführung der beiden Modelle knüpft Technics nahtlos an die beispiellose Markenhistorie im Streben nach höchsten analogen Klangerlebnissen an. So begeistert die Reihe um den legendären Plattenspieler SP-10 bis heute Audiophile auf der ganzen Welt. Plattenspieler der Marke Technics: Die Legende lebt 1970 präsentierte Technics mit dem SP-10 den weltweit ersten Plattenspieler mit Direktantrieb, der die SP-10 Serie durch ausgezeichnete Wiedergabequalität und Zuverlässigkeit in Kürze sowohl zur ersten Wahl für Rundfunkanstalten als auch zum Objekt der Begierde für Audiophile in aller Welt werden ließ. Die große Faszination des Direktantriebs liegt dabei seit jeher in seiner Fähigkeit, Klangbeeinträchtigungen zu eliminieren, wie sie bei anderen Plattenspielerarten typischerweise aufgrund von Gleichlaufschwankungen und Mikrovibrationen zwischen dem Antriebsmotor und den Übertragungsmechanismen entstehen. Als Innovator und Schöpfer von emotionalen Musikkomponenten sicherte sich Technics so einen festen Platz im Herzen der Musikwelt und prägte wie kaum eine andere Audiomarke die Musikgeschichte – von den Wurzeln des Hip-Hop über den rasanten Aufstieg internationaler Star-DJs bis hinein in die Wohnstuben von Millionen von Musikliebhabern, die ihre Lieblingsstücke zu Hause exakt so hören konnten, wie sie von Künstlern und Produzenten kreiert wurden. Der SP-10R und der SL-1000R führen dieses Vermächtnis fort, indem sie die jahrzehntelange Erfahrung der japanischen Toningenieure auf eindrucksvolle Weise mit neuesten technologischen Errungenschaften verbinden. Damit setzt Technics einen neuen Markstein für moderne Plattenspielertechnologien und unterstreicht den eigenen Anspruch an Produktentwicklung und -design für höchste analoge Vinyl-Performance. Neue Maßstäbe bei extrem rauscharmer Klangwiedergabe Herzstück des Technics SP-10R ist ein Direktantriebsmotor mit eisenkernlosem Doppelspulen-Stator und Zwillingsrotor. Der Motor ist mit jeweils neun Spulen auf jeder Seite des Spulenträgers ausgestattet und verfügt über eine zwölfpolige Ansteuerung. Dadurch erzielt er einen Gleichlauf mit einer Abweichung von weniger als 0,015 Prozent – und befindet sich damit in einem Bereich, in dem die Abweichung mit den üblichen Messmethoden nicht mehr zu erfassen ist. Im Plattenteller des SP-10R kommen Wolfram-Gewichte mit einem extrem hohen spezifischen Gewicht zum Einsatz. Diese sind in den äußeren Rand eines 10mm starken Messingauflagetellers eingebettet, der wiederum mit dem Hauptteller aus Aluminiumdruckguss verbunden ist. Daraus resultiert das Gesamtgewicht des Plattentellers von 7,9kg bei einer Massenträgheit von annährend einer Tonne x cm². Auf die Unterseite des Aluminiumtellers ist zudem eine schwingungsdämpfende Schicht aus Kautschuk aufgebracht. Dadurch ergibt sich eine dreischichtige Gesamtkonstruktion, die hohe Steifigkeit mit exzellenten Schwingungsdämpfungseigenschaften verbindet. Um unerwünschtes Rauschen und Vibrationen zu vermeiden, ist die Steuereinheit des SP-10R zudem vom Hauptchassis getrennt. Dabei kommt ein hochentwickeltes Schaltnetzteil zum Einsatz, das beste Regelcharakteristika für ein hohes Drehmoment erzielt. Darin integriert ist eine spezifische technologische Lösung, die Rauscheinwirkungen auf das Tonabnehmersystem unterdrückt und so eine äußerst rauscharme Spannungsversorgung sicherstellt. Für die Kommunikation zwischen Haupt- und Steuereinheit greift der SP-10R ebenfalls auf ein äußerst rauschresistentes System zurück. Durch diese sorgfältigen Maßnahmen zur Rauschvermeidung erreicht der SP-10R einen Geräuschspannungsabstand, der, bezogen auf analoge Plattenspieler, weltweit seinesgleichen sucht. Tonarm und -basis sorgen für überragende Abtasteigenschaften Für die Abtastung aller Informationen in der Plattenrille sind die neuen Technics Referenzplattenspieler mit einem statisch ausbalancierten S-förmigen Universaltonarm mit einem leichten, aber hoch dämpfenden Armrohr aus Magnesium ausgestattet. Bei der kardanischen Lagerkonstruktion werden Lager mit ultimativer Präzision verwendet. Ausschließlich japanische Spezialfachkräfte mit langjähriger Erfahrung sind in der Lage, die komplizierte Montage und Feinjustierung auszuführen. Sie erreichen dabei ein extrem niedriges Losbrechmoment des Tonarms und stellen so ein hochpräzises Abtastverhalten sicher. Bei der Tonarm-Innenverkabelung kommen Litzendrähte aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC) zum Einsatz. Auf diese Weise wird das vom Tonabnehmer abgetastete Musiksignal in keiner Weise beeinträchtigt, die Musikaufnahme behält ihre volle Lebendigkeit. Die Tonarmbasis ist fest an das Plattenteller-Chassis gekoppelt, wodurch die Charakteristika für die Abtastbedingungen zwischen der tonarmtragenden Konstruktion und den Plattentellerlagern jederzeit konstant bleiben. Der Abtastvorgang wird somit bestmöglich geschützt, sodass die Stärken des Tonarms optimal zur Geltung kommen. Zusätzliche Tonarm-Basen können optional erworben werden. Zudem lassen sich auch kurze oder lange Tonarmausführungen anderer Hersteller mit der Tonarmbasis verbinden. Inklusive des eingebauten Tonarms sind dabei bis zu drei Tonarme möglich. Erweiterung des herausragenden Portfolios an Direktantriebsplattenspielern Die neuen Modelle SP-10R und SL-1000R wurden unterdessen nicht nur als Ersatz, sondern auch als Erweiterung der hervorragenden Plattenspielersysteme von Technics konzipiert und designt. So können Nutzer älterer Technics SP-10MK2 und SP-10MK3 Modelle ihre alten Laufwerke inklusive des Steuergerätes gegen den neuen SP-10R austauschen und dabei die Zarge sowie den Tonarm vollständig behalten. Die äußeren Abmessungen sowie die Schraubenpositionen des SP-10R wurden bewusst so gestaltet, dass sie denen der Modelle SP-10MK2 and SP-10MK3 entsprechen. Der SP-10R ist damit rückwärtskompatibel. Gleiches gilt auch für die Steuereinheit des SP-10R, deren Form und Maße der Steuereinheit des SP-10MK2 entsprechen. Verfügbarkeit Die Modelle sind ab Frühjahr 2018 verfügbar, eine unverbindliche Preisempfehlung steht noch nicht fest. Diese und weitere Technics Pressemitteilungen sowie druckfähiges Bildmaterial können Sie unter http://www.technics.com/de/news/ herunterladen. Weitere Informationen zu Technics gibt es außerdem im Internet unter www.technics.com, auf www.facebook.com/technics.global, auf Twitter via @technics sowie unter https://www.youtube.com/TechnicsOfficial. 