München (ots) – TELEPOOL baut seine Aktivitäten im Games-Markt weiter aus. Dazu hat TELEPOOL das Münchner Entwicklungsstudio Diviad zu 100% erworben. Die Diviad GmbH ist zum 1. Oktober 2019 in die Räume der TELEPOOL in München eingezogen und wird zur Wild River Games GmbH. Die neue Firma bündelt künftig alle Games Development- und Publishing-Aktivitäten der Gruppe, bei EuroVideo Medien verbleibt wie bisher der physische Vertrieb. Geschäftsführer der Wild River Games GmbH werden Marc Wardenga, bisher Head of Games bei EuroVideo Medien, und der branchenerfahrene Ralf Gronwald (vormals u.a. Activision und Disney). Damit entsteht in der Games-Metropole München ein weiterer starker Player, der Development-Kapazitäten mit Publishing-Expertise vereint. André Druskeit, CEO von TELEPOOL: „Games bleibt weiterhin ein Wachstumsmarkt, in dem wir künftig mit der Übernahme von DIVIAD eine noch stärkere Rolle spielen wollen. Darüber hinaus sehen wir zunehmende Synergien zu unserem Filmgeschäft. Wie spannend diese Vernetzung sein kann, sehen wir aktuell an dem Animationsfilm Bayala, der im Oktober in die deutschen Kinos kommt: Unser Weltvertrieb Global Screen verkauft die Rechte international und Wild River Games veröffentlicht parallel das entsprechende PC- und Konsolen-Game, das wir auch ko-entwickelt haben. Marc Wardenga, Ko-Geschäftsführer Wild River Games, ergänzt: „Publishing ist unser Kerngeschäft und wird es auch bleiben, aber die Schaffung interner Development-Ressourcen und damit die Möglichkeit, auch komplett eigene Projekte ohne Partner stemmen zu können, sind ein bedeutender Schritt zum international erfolgreichen Player. “ Ralf Gronwald, Ko-Geschäftsführer Wild River Games, fügt hinzu: „Durch die Übernahme entsteht ein schlagkräftiges und effizientes Games-Team, das in allen Bereichen des Marktes aktiv ist. Eine super Voraussetzung für weiteres Wachstum.“ Über WILD RIVER GAMES Wild River Games GmbH, eine 100%ige Tochter der TELEPOOL GmbH, entwickelt und veröffentlicht Spiele für alle gängigen Plattformen und Zielgruppen, wie zum Beispiel den PC- und Konsolen-Hit „Ostwind“ oder das international erfolgreiche Mobilegame „Pretzel Land“ sowie das Game zum gleichnamigen Kino-Film Bayala. Über TELEPOOL Die TELEPOOL GmbH, gegründet 1963, ist ein diversifiziertes Medienunternehmen mit Standorten in München, Zürich, Leipzig und Los Angeles. Im deutschsprachigen Europa vertreibt und vermarktet TELEPOOL internationale Kinofilme, Spielfilme und Serien, Verlags- und Ausschnittsrechte sowie Hörfunkproduktionen. TELEPOOL deckt das gesamte Spektrum der Filmvermarktungs- und -auswertungskette ab: Neben der Entwicklung und Ko-Finanzierung, Produktion und Ko-Produktion von Filmen und Serien betreibt TELEPOOL mit Global Screen einen der führenden Weltvertriebe Europas. Die EuroVideo Medien GmbH wertet Lizenzen an in- und ausländischen Filmen und TV-Produktionen auf DVD und Blu-ray für den Verkauf und den Verleih sowie im Video on Demand aus. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit der 100%igen Tochter Wild River Games GmbH im Bereich Entwicklung, Ko-Finanzierung und Vermarktung von Games tätig. Über die Tochter Netleih GmbH & Co.KG verleiht TELEPOOL DVDs und Blu-rays und betreibt das VoD Portal videobuster.de. Die Library der TELEPOOL reicht von Kino-Blockbustern und (Event) Movies über preisgekrönte Dokumentationen bis hin zu erfolgreichen TV-Serien. Im Juni 2018 erwerben Schauspieler und Produzent Will Smith („Bad Boys“, „Das Streben nach Glück“, „Ali“, „Men In Black“, „I am Legend“ etc.) und Regisseur Marc Forster („Monster’s Ball“, „James Bond – Quantum of Solace“, „World War Z“, „Christopher Robin“) gemeinsam die TELEPOOL. Pressekontakt: TELEPOOL GmbH Nico Wirtz CMO Tel.: +49 89 55876-108 wirtz@telepool.de Original-Content von: TELEPOOL GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de