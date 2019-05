Berlin (ots) – Der BPI macht sich von jeher dafür stark, dass Innovationen als das gesehen werden, was sie sind: Investitionen in die Gesundheitsversorgung der Menschen. Und Innovationen gedeihen überall dort, wo Chancen ergriffen werden können. Bei der diesjährigen Ordentlichen Hauptversammlung in Nürnberg diskutieren wir über vernetzte Unternehmungen aus der Region, sprechen mit erfolgreichen Akteuren über ihre innovativen Projekte und fragen die Politik, wie sie Vernetzung und Zusammenarbeit unterstützt. Wir freuen uns auf interessante Beiträge und Impulse u. a. von – Dr. Georg Kääb (Managing Director Corporate Communications, BioM Biotech Cluster Development GmbH), – Dennis Radtke, MdEP, – Bernhard Seidenath, MdL (Vorsitzender Ausschuss für Gesundheit und Pflege) und – Jörg Trinkwalter (Mitglied der Geschäftsleitung, Medical Valley EMN e.V ). Wir laden Sie zum Öffentlichen Teil der BPI-Hauptversammlung ein, am Dienstag, den 4 Juni 2019 von 9.30 Uhr bis ca. 14.00 Uhr im Sheraton Carlton Hotel Nürnberg Eilgutstraße 15 90443 Nürnberg Das Programm finden Sie hier (https://www.bpi.de/de/termine/detail/bpi-hauptversammlung-2019). Um besser planen zu können, bitten wir um Ihre Anmeldung bis zum 31. Mai 2019 per E-Mail über veranstaltungen@bpi.de. Pressekontakt: Julia Richter (Pressesprecherin), Tel. 030 27909-131, jrichter@bpi.de Original-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de