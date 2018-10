Text: Holger Kasnitz · TETJE MIERENDORF kommt am 30. Oktober 2018 in die Trinkkurhalle nach Timmendorfer Strand. Der Hamburger Tetje Mierendorf, ist Schauspieler (mir fällt da die TV-Serie “Schillerstraße“ ein), Musicaldarsteller, Komiker und Synchronsprecher.Am Dienstag 30. Oktober 2018 kommt Mierendorf zur Autorenlesung in die Trinkkurhalle nach Timmendorfer Strand, um sein neues Buch “Halbfettzeit“ mein neues Leben ohne Rettungsringe, vorzustellen. Sport statt Schokolade ist jetzt angesagt.

Beginn: 19:30 Uhr

Trinkkurhalle – Kurpromenade 23669 Timmendorfer Strand

Preise: VVK: 13,20 Euro, AK: 13,50 Euro

Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH

Tel.: 04503 – 35770

Kartenhotline: Strand-Promotion – Rotraud Schwarz

Tel.: 04503 – 892770