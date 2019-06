Die CEOs der Ping An Insurance Company (China), Prudential Financial (USA), The People’s Insurance Company (China) und Aviva (UK) treten dem Vorstand der Geneva Association bei Zürich (ots/PRNewswire) – The Geneva Association, die globale Organisation der Chief Executive Officers (CEOs) von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, gab heute die Wahl von vier neuen Vorstandsmitgliedern bekannt: – Yuansiong Lee, co-CEO, Ping An Insurance Company of China – Charles F. Lowrey, CEO, Prudential Financial – Jianmin Miao, Chairman, The People’s Insurance Company of China – Maurice Tulloch, CEO, Aviva Diese vier Mitglieder wurden bereits am 30. Mai 2019 bei der 46. Generalversammlung der Geneva Association in Buenos Aires gewählt. Charles Brindamour, Vorstandsvorsitzender von The Geneva Association, sagte: „Ich freue mich, dass so prominente Versicherungsführungskräfte die Wahl in unseren Vorstand angenommen haben. Yuansiong Lee, Charles F. Lowrey, Jianmin Miao und Maurice Tulloch bringen Erfahrungsreichtum und Vorbildung mit; ihre Stimmen werden unseren Vorstand in beispiellosen Zeiten des ökonomischen, sozialen, umwelttechnischen und technologischen Umbruchs für die Branche auf unermessliche Weise stärken.“ Jad Ariss, Geschäftsführer von The Geneva Association, setzte hinzu: „Bei der Stützung unseres Wertangebots für die Versicherungsbranche werden die Erkenntnisse unserer neuen Vorstandsmitglieder unsere Arbeit in hohem Maße fördern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen und dem Rest des Vorstands zur Konsolidierung der Mission von The Geneva Association als zukunftsorientierter Impulsgeber zu globalen Trends mit direkter Auswirkung auf die Versicherungsbranche und als Förderer der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beiträge von Versicherungen.“ Yuansiong Lee ist Co-CEO von Ping An Insurance Company of China. Herr Lee stieß 2004 zu Ping An. Bereits 2005 wurde er Generaldirektor von Ping An Life, 2007 Vorstandsvorsitzender von Ping An Life, 2011 stellvertretender Direktor und Chief Insurance Business Officer von Ping An und 2013 Geschäftsführer von Ping An. Herr Lee erhielt seinen Master-Abschluss im Finanzwesen von der University of Cambridge, England. Charles F. Lowrey ist Vorstandsvorsitzender und CEO von Prudential Financial, Inc. Vor seiner aktuellen Tätigkeit war Herr Lowrey als stellvertretender Direktor und Chief Operating Officer der internationalen Unternehmen von Prudential tätig. Zuvor hielt er die Rollen des stellvertretenden Direktors und Chief Operating Officer der US-amerikanischen Prudential Unternehmen inne. Herr Lowrey erhielt seinen Master-Abschluss der Betriebswirtschaft von Harvard University, einen Master-Abschluss in Architektur von Yale University und einen Bachelor in Architektur von Princeton University. Jianmin Miao ist Vorstandsvorsitzender der People’s Insurance Company of China (PICC). Er trat PICC 2017 als stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor bei. Vor PICC war er von 2005 bis 2017 bei China Life Insurance Company tätig, und von 2013 bis 2017 als deren Generaldirektor. Herr Miao erhielt seinen Doktor der Wirtschaftswissenschaft von der Central University of Finance and Economics, einen Master-Abschluss der Wirtschaftswissenschaft von der Graduate School of the Financial Research Institute der People’s Bank of China und einen Bachelor der Wirtschaftswissenschaft vom Central Institute of Finance and Economics. Maurice Tulloch ist CEO von Aviva PLC. Zuletzt war er CEO, International Insurance mit Zuständigkeit für den Betrieb von Aviva in Frankreich, Kanada, Irland, Italien, Polen, der Türkei und Indien. Zuvor war Herr Tulloch CEO der Aviva UK and Ireland General-Insurance-Unternehmen. Davor war er Generaldirektor und CEO von Aviva Canada. Herr Tulloch ist ausgebildeter Wirtschaftsprüfer und erhielt einen Master-Abschluss der Betriebswirtschaft von der Heriot-Watt University in Edinburgh und einen BA in Wirtschaftswissenschaft von der University of Waterloo. Besuchen Sie unsere Website (https://www.genevaassociation.org/) Download der Pressemitteilung (https://www.genevaassociation.org/news/press-releases/geneva-association-elects-four-new-board-members) @TheGenevaAssoc (https://twitter.com/TheGenevaAssoc?lang=en) Foto – https://mma.prnewswire.com/media/902894/Charles_F_Lowrey.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/902895/Lee_Yuansiong.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/902895/Lee_Yuansiong.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/902897/Miao_Jianmin.jpg Logo – https://mma.prnewswire.com/media/714100/Geneva_Association_Logo.jpg Pressekontakt: Daniel Perez-Whitaker Kommunikationsdirektor +41-44-200-4906 daniel_perezwhitaker@genevaassociation.org Original-Content von: The Geneva Association, Zurich, übermittelt durch news aktuell

