Samstag 13. April 2019, Casino Lübeck THE JOKER,

Willy-Brand-Allee 1-5

Beginn: 21:00 Uhr

Einlass: 20:00 Uhr

…AND THE BEAT GOES ON – LIVE FOR FRIENDS.

CLASSIC ROCK, OLDIES & POP live

THE JOKER, die dieses Jahr ihr 50jähriges Bühnenjubiläum feiern können, zählen zu den Urgesteinen der Rock-, Beat- und 60`s/70`s/80’s Popmusik.

Ihre musikalischen Aktivitäten entfalteten sie Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre u.a. im Top Ten und in den Clubs auf der Reeperbahn, Fürstenhof und Kaisersaal in Hamburg und spielten in Schleswig-Holstein „rauf und runter“

The Joker waren u.a. die Mitbegründer/-Veranstalter der Lübecker BEATAGE Kultevents, die von 1982 bis 2009 anfangs zweimal, später einmal im Jahr stattfanden, mit

namhaften Bands wie Smokie, Rattles, Mango Jerry, The Lords, The Searchers, Marmelade, Spencer Davis Group u.v.m. Die letzten 15 Jahre fand dieses Kultevent im Foyer der Lübecker Muk statt, teilweise mit bis zu 3.500 Besuchern!

Weitere musikalische Aktivitäten waren und sind in Heiligenhafen, Weinfest in Timmendorfer Strand, Fest der Kulturen in Lübeck, Ostertanzfest auf dem Marktplatz von Bad Schwartau, die Lübecker- und Bad Schwartauer Altstadtfeste, Harley Days in Lübeck, Travemünder Woche, Weinfest in Mölln, CITTI-PARK Lübeck, Stadtfeste in Bad Segeberg, seit 15 Jahren in Rantum auf Sylt und Morsum zum Vatertag u.a.

Aktuell sind THE JOKER einmal im Jahr in Burg auf Fehmarn musikalisch zu Gast, beim Biker Treff of Amerikan Bikes, dieses Jahr am 24. August, 2018/ Abend-Show, Hafenfesttage am 16. Juli in Heiligenhafen/Abends-Show, Travemünder Woche, am 25. Juli, Lotsenbühne/Abendshow, Niendorfer Hafenfest, 4. August/Abendshow, 11. August, Herrenhaus-Park Stockelsdorf, Joker live for Friends u.a. Casino Lübeck Sa. 13. April 2019.

Willy-Brand-Allee 1-5

Eintritt: 15,- Euro

Vorverkauf:

www.shop.casino-sh.de

www.luebeck-ticket.de

oder direkt im Casino Lübeck



Foto vor dem Van – Aktuelle Besetzung:

v.l.n.r. Aegidius Budig, Rainer Schlichting, Utlef Urbszat, Bernd Langhans, Lothar Kruse

Text: Lothar Kruse und Holger Kasnitz



Fotos: THE JOKER