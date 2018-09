Potsdam (ots) – Zwei 65 und 69 Jahre alte Brüder sind am Samstagabend an der Cottbuser Petersilienstraße gegen 20.35 Uhr grundlos aus einer Gruppe von Migranten heraus angegriffen und brutal zusammengeschlagen worden. Sie liegen im Krankenhaus. Die Täter sind flüchtig. Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag, Thomas Jung, meint dazu: „Wann hört das endlich auf? Wieder wurden zwei friedliche Cottbuser Rentner Opfer von pöbelnden und schlagenden Migranten. Ich frage mich, was noch alles passieren muss, bis die Politiker der Altparteien sich endlich unseren Forderungen anschließen und all jene sofort aus dem Land werfen, die sich weder integrieren noch unseren Gesetzen unterordnen wollen. Oder wollen die Altparteien weiter Angst und Schrecken fördern und heimlich die Scharia einführen?“ Pressekontakt: Detlev Frye Telefon (0331) 966-1880 E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.de Zur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg: https://www.presseportal.de/nr/130777 Soziale Medien: Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktion Im Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.de Bei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBB Bei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/ Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de