München (ots) – – THEE kauft Photovoltaik (PV)-Freiflächenanlagen Dingolfing-Landau (7,36 MWp) und Salzwedel (0,75 MWp) – Insgesamt betreibt die THEE damit sechs Solarparks in Deutschland mit mehr als 11 MWp – Solarparks sind energiewirtschaftlich wertvolle Ergänzung des Windenergieportfolios Die Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (THEE) erweitert ihr Bestandsportfolio um zwei Solarparks in Bayern und Sachsen-Anhalt. Im Jahr 2018 hatte die THEE bereits die Photovoltaik-Gesellschaft THEE Solar GmbH & Co. KG gegründet und vier Solarparks erworben. Errichtung und Betrieb von PV-Anlagen ergänzen seitdem das bestehende Windparkportfolio und verbreitern die Geschäftsgrundlage. Im Bereich Windenergie bildet die THEE die gesamte Wertschöpfungskette ab, von der Flächensicherung über die Projektentwicklung bis hin zu Bau und Betrieb der Anlagen. Standorte Salzwedel und Dingolfing-Landau Mit dem fünften und sechsten PV-Standort betreibt THEE in Deutschland nun Solarparks mit einer Gesamtleistung von über 11 Megawatt peak (MWp). THEE hat den Solarpark in Salzwedel (Sachsen-Anhalt) schlüsselfertig von der Parabel Solar GmbH erworben, die THEE Solar GmbH & Co. KG hat ihn im Juni 2019 in Betrieb genommen. Thomas Walther, Geschäftsführer der THEE, freut sich über den Kauf: „Nach den vier erfolgreichen Transaktionen im letzten Jahr konnten wir nun eine weitere 750kWp-Anlage nach bewährtem Muster erwerben.“ Jürgen Will, Geschäftsführer der Parabel Solar GmbH, betont: „Die nunmehr fünfte Transaktion in wenigen Monaten belegt die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit unserer beiden Häuser. Ein solides Fundament ist gelegt und wir arbeiten jetzt an den nächsten Projekten!“ Den sechsten Solarpark hat THEE im bayerischen Landkreis Dingolfing-Landau erworben. Walther berichtet: „Dieser Solarpark ist rund sechs Jahre in Betrieb und hat seitdem sehr gut prognostizierbare Erträge erwirtschaftet.“ Angesichts des nunmehr diversifizierten THEE-Portfolios erläutert er: „Die schwankende Stromerzeugung aus Wind- und Solarparks gleicht sich saisonal hervorragend aus. Solarenergie ist damit eine energiewirtschaftlich wertvolle Ergänzung unseres bisherigen Windenergieportfolios.“ Solarenergie als zweites Standbein der THEE Die strategische Ausrichtung des Unternehmens habe sich dadurch verändert, sagt Stephan Lommetz, Aufsichtsratsvorsitzender der THEE: „Neben dem Erwerb schlüsselfertiger Projekte wird nun auch die eigene Entwicklung von großen Solarparks vorangetrieben. Im Solarbereich ist die energiewirtschaftliche Kompetenz der Thüga-Familie von ganz besonderer Bedeutung: Die Planung von großen Freiflächenanlagen muss gemeinsam mit den Gemeinden vor Ort erfolgen. Hier ist die THEE als Projektentwickler mit kommunalen Energieversorgern als Gesellschafter hervorragend aufgestellt.“ Pressekontakt: Volker Sagstetter Volker.sagstetter@thuega.de Tel. +49 (0) 89-38197-1579 Original-Content von: Thüga AG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de