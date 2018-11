Tickets gibts auf TIDAL.com/lp/Alma (http://tidal.com/lp/alma/) Berlin (ots/PRNewswire) – TIDAL, die weltweite Streaming-Plattform für Musik und Entertainment, kündigte heute TIDAL X: Alma an, die erste TIDAL Live-Show in Berlin mit der Elektropop-Künstlerin Alma. Die Anmeldung für die intime Veranstaltung, die am 19. November im Säälchen in Berlin stattfindet, ist für TIDAL-Mitglieder auf TIDAL.com/lp/Alma (http://tidal.com/lp/alma/) verfügbar. Nicht-Mitglieder können sich unter TIDAL.com für einen kostenlosen 30-Tage-Test anmelden. Die temperamentvolle Indie-Künstlerin Alma zeigt jetzt nach der Veröffentlichung ihres Debüt-Mixtapes Heavy Rules Mixtape mit kraftvollen Pophymnen und verletzlichen, zarten Liedern, wie einzigartig ihre widersprüchlich-kontrastreiche Musik ist. TIDAL will seinen Mitgliedern mit seinem umfangreichen Angebot an Inhalten ein exquisites Musikerlebnis bieten, und stellt gleichzeitig Musikschaffenden eine unzensierte Plattform bereit, damit sie ihre künstlerische Vision umsetzen können. TIDAL-Mitglieder haben auf der ganzen Welt Zugang zu erstklassigen Konzerten und Veranstaltungen wie z.B. TIDAL X: Arsenal in London, TIDAL X: Brooklyn in New York und TIDAL X: Sunrise in Zurich. Die Mitglieder können sich mit ihren Lieblingskünstlern direkt über einmalige Events, Meet & Greets, Ticket-Gewinnspiele, Livestreams und vieles mehr vernetzen – TIDAL ist immer ganz nah dran am Pulsschlag der Kultur. Informationen zu TIDAL TIDAL ist eine globale Musik- und Entertainmentplattform, den den Musikern selbst gehört, und Künstler und Fans über einzigartige Originalinhalte und exklusive Events näher zusammenbringt. Der in 53 Ländern verfügbare Streaming-Service hat mehr als 59 Millionen Songs und 244.000 HD-Videos im Katalog, außerdem Original-Videoserien, Podcasts, Tausende von sorgfältig kuratierten Playlisten und die Newcomer-Plattform TIDAL Rising. Die Eigentümer sind bestrebt, ein nachhaltigeres Modell für die Musikindustrie zu schaffen, und bieten TIDAL in den Ausführungen Premium und Hi-Fi an – dies schließt auch Master Quality Authenticated (MQA) Aufnahmen mit ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.tidal.com. Folgen Sie TIDAL auf https://www.facebook.com/TIDALDeutschland/, http://twitter.com/tidal und https://www.instagram.com/tidal_germany/ Informationen zu Alma Alma gehört in die Riege einer neuen Generation von jungen Popgenies, die die Branche im Sturm umkrempeln. Mit ihrer jetzt im Oktober veröffentlichten aktuellen Single „Cowboy“ und dem für Anfang 2019 avisierten Debütalbum, das von Justin Tranter und Charli XCX produziert wird, ist Alma auf dem Sprung in Richtung Weltkarriere. Um Klischees muss sich Alma keine Sorgen machen: sie ist mit ihren langen, knallig neonfarbenen Haaren, den schlottrigen GothKlamotten und ihrer unwiderstehlichen Punkattitüde alles andere als die stereotype Pop-Prinzessin. Der Observer zeigt sich begeistert, „Sie sieht aus wie die Cybergoth-Variante einer jungen Adele und klingt wie Beth Ditto als Tropical House-Version“. Alma, die total auf Soul steht (Amy Winehouse ist und bleibt ihre absolute Lieblingskünstlerin) überrascht mit ihrem Hammer-Popsound, der ihr hohes Lob von Annie Mac, MØ, Elton John und anderen eingebracht hat. Wer mehr zu Alma wissen will, kann sich für ihren Newsletter (http s://assets.umusic.co.uk/virginemi/cdn/ALMA/form/001/ALMA-form.html) anmelden oder ihr auf Facebook (https://www.facebook.com/CYBERALMA/), Instagram, (https://www.instagram.com/cyberalma/?hl=en) Twitter (https://twitter.com/almacyber?lang=en), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCgR2io8ZDLpm9c9Z8Pp2NQw) folgen. Logo – https://mma.prnewswire.com/media/551889/TIDAL_Logo.jpg Pressekontakt: press@tidal.com Original-Content von: TIDAL, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de