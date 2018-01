Hangzhou, China (ots/PRNewswire) – Am 10. Januar 2018 fand Chinas fünftes globales Entwicklungsforum für kleine und mittlere Betriebe (Fifth China SME Global Development Forum) und Markeninnovations- und Entwicklungsforum (Fifth China Brand Innovation and Development Forum) im Hangzhou Intercontinental Hotel statt. Als Senior Vice President der Global Alliance of SMEs für die Region China nahm der Vorstandsvorsitzende der Tiens Group, Li Jinyuan, an der Veranstaltung teil und sprach mit anderen internationalen Führungspersönlichkeiten und Experten über Entwicklungsgelegenheiten für kleine und mittlere Betriebe (SME) im Jahr 2018 rund um die Welt, um SMEs bei der Erfassung internationaler Ressourcen, der Expansion in globale Märkte und der Entdeckung von Kooperationsgelegenheiten zur gemeinsamen Entwicklung und Schaffung neuer Plattformen zu unterstützen. Foto – https://mma.prnewswire.com/media/628000/Chairman_Li_Jinyuan _having_a_dialogue_with_David_Cameron.jpg Herr Hou Yan, Assistent des Präsidenten der Tiens Group und Frau Huang Jiazhen, Leiterin für Marken- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Tiens Group (Senior Director, Branding and Global Public Relations Department) nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil. Das Forum wurde von der Global Alliance of SMEs, der United States-China International Cooperation and Exchange Association und dem China Brand Innovation and Development Project organisiert. Das Thema der Konferenz ist „Neue Ära“, und so wurde nicht nur die ökonomische Entwicklung im Jahr 2017 gründlich analysiert, sondern auch die Trends in China und auf internationalen Märkten wurden eingehend untersucht, um einen schnellen Überblick über globale Geschäftsgelegenheiten zu erhalten. Die Tiens Group hat bereits einen ausgezeichneten Ruf als Vorreiter der Going-Global-Strategie für chinesische Marken unter den Konferenzteilnehmern, die die internationale Strategie der Gruppe ausgiebig lobten. Laut der Global Alliance of SMEs, die die Konferenz organisiert, führte Chairman Li die Tiens Group mit dem Marken-Image von China in den internationalen Markt. Die Globalisierungsstrategie und hervorragenden Leistungen der Tiens Group finden sowohl im Inland als auch im Ausland hohe Anerkennung. Die Global Alliance of SMEs ernannte Chairman Li Jinyuan zum Senior Vice President für die Region China, um chinesische Unternehmen beim Einstieg in globale Märkte zu unterstützen und das Marken-Image von China zu prägen. Auf dem Forum wurde Chairman Li Jinyuan zu einem Gespräch zwischen dem ehemaligen britischen Premierminister David Cameron und chinesischen Unternehmern eingeladen. Wang Zhenghua, Chairman der Chunqiu Group, Li Guangdou, CCTV-Markenberater und bekannter Experte für Marken-Marketingstrategien, sowie Chen Jun, Chairman von Guo-Chuang Limited tauschten in einer tiefgreifenden Diskussion mit David Cameron Ideen aus und untersuchten, wie Regierungen die Entwicklung von Unternehmen fördern können. Chairman Li Jinyuan sagt, dass das Forum mit seinen Veranstaltungen die freundschaftlichen Beziehungen zwischen China, Großbritannien, Frankreich, Südkorea und anderen Ländern wesentlich vertieft und außerdem eine ausgezeichnete Plattform für die Kooperation und den Austausch zwischen Unternehmen geschaffen hat. Beim Abendessen im Anschluss an das Forum teilten Chairman Li Jinyuan und die teilnehmenden Gäste detaillierte Einsichten in die globale Strategie des Geschäftsbereichs Gesundheitswirtschaft der Tiens Group sowie die Strategie ihres dritten Start-ups. Chairman Li Jinyuan sagt, dass die Tiens Group als transnationaler Mischkonzern, der industrielles, kommerzielles und finanzielles Kapital in vielen Bereichen integriert, wie z. B. Biotechnologie, Gesundheitswirtschaft, Hoteltourismus, Bildung und Schulung, E-Commerce, internationaler Handel und Kapitalanlagen, sich von den strategischen Prinzipien der geschäftlichen Diversifizierung, Netzwerkintegration und Unternehmenssynergien leiten lässt. Mit ihrer globalen Vision, die auf der Seidenstraßen-Strategie beruht, wird die Tiens Group die Einführung verschiedener Geschäftsmodelle rund um die Welt fördern, um innovative Modelle für Marketing auf wirtschaftlicher Grundlage bzw. mit Schwerpunkt auf der Kundenerfahrung zu teilen. Wir werden weiterhin den Verbrauch fördern, damit wir Wohlstand schaffen, größeren Wohlstand für Familienunternehmen bringen, soziale Ressourcen integrieren und den E-Commerce mit Einzelhandelsgeschäften kombinieren und so eine Wertschöpfung und globale Allianzen schaffen können. Er betont, dass ein „gesundes China“ bereits zur nationalen Strategie Chinas erhoben wurde. Als führender Anbieter in der Gesundheitswirtschaft hält sich die Tiens Group an Richtlinien der Regierung und allgemeine Trends und fördert die weitere Entwicklung der Gesundheitswirtschaft durch Optimierung und Integration der Ressourcen in ihrem globalen Netz. Die Tiens Group verfügt derzeit über Niederlassungen in 110 Ländern und Regionen und erzielte damit eine Neuverteilung des globalen Markts in 21 Regionen. Außerdem steigt sie in neue Märkte in 37 Ländern und Regionen ein, wie z. B. Australien, Frankreich, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Tiens Group hat strategische Allianzen mit führenden internationalen Unternehmen gebildet und den Maßstab für die Internationalisierung chinesischer Unternehmen gesetzt. Link für Bildanhang: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=304749 Original-Content von: Tiens Group, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de