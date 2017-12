Road Town, Britische Jungferninseln (ots/PRNewswire) – CoinPoker, ein auf Kryptowährung basierter Pokerraum, der in der Pre-ICO-Phase bereits nach sechs Tagen ausverkauft war und in diesem Prozess 100.000.000 CHP vergeben hat, hält nun kostenlose Turniere ab, bei denen 5.000.000 CHiPs herausgegeben werden. Diese ungewöhnliche Entscheidung bedeutet, dass die Tokens, die möglicherweise nahezu 1.500 ETH wert sind, von jedem Fan erworben werden können. „Das ist das erste Mal in der Kryptowelt, dass man beginnen kann, Kryptowährung zu schürfen, indem man kostenlos Poker spielt! Das ist absolut großartig“, sagte CoinPokers Berater Tony G über die Werbeaktion. „Damit können die Mitglieder der Krypto-Community und Pokerspieler zum ersten Mal gemeinsam an einem Turnier teilnehmen.“ Alle stattfindenden Turniere sind Freerolls (d. h. die Teilnahme ist kostenlos), um also an dieser Promotion teilnehmen zu können, müssen die Spieler nur die CoinPoker-App herunterladen. Diese Events haben am 11. Dezember begonnen und werden jede halbe Stunde laufen, so dass insgesamt 48 Turniere pro Tag stattfinden bis die 5.000.000 CHP vergeben sind. Neben den täglichen Turnieren werden an jedem Tag der Woche besondere Events veranstaltet. Das bedeutet 220 Chancen, CHP während der Promotion zu gewinnen. Darüber hinaus hat CoinPoker bekannt gegeben, dass es für einige Turniere Passwörter ausgeben wird, die über die Social-Media-Kanäle Facebook, Twitter bzw. Telegram veröffentlicht werden. „Ein großer Vorteil des frühen Starts besteht darin, dass diese Turniere ein zuverlässiger Stresstest für die App sowie die Tools und Funktionalitäten darstellen“, so der Head of Security von CoinPoker Michael Josem. „Es kommen bereits tausende Spieler hinzu, und wir freuen uns, nicht nur unsere Community aufzubauen, sondern auch unser Sicherheitssystem zu testen. Wir sind davon überzeugt, dass wir gute Ergebnisse erhalten werden, wir möchten es aber auch bestmöglich testen, um ein wirklich unangreifbares System zu schaffen.“ Neben den 5.000.000 CHP werden auf ähnliche Weise weitere Tokens vergeben, sobald das CoinPoker ICO im ersten Quartal 2018 schließt. Der Start ist für Ende Januar/Anfang Februar geplant, und es warten immer noch 275.000.000 CHP darauf, herausgegeben zu werden. Ungefähr zur gleichen Zeit sollten auch die ersten Austausch-Deals beendet werden. CoinPoker hat zum Ziel, die großen Probleme des Online-Pokers zu lösen, wie etwa langsame Transaktionen, verschiedene Zahlungsprobleme und fehlende Transparenz bei der Spiellogik. Dafür wird der RNG (Random Number Generator) auf Blockchains gesetzt unter Verwendung der eigenen Ingame-Währung CHP und bei Einführung eines umfangreichen Fairplay-Sicherheits- und Betrugssystems. Pressekontakt: Michael Josem, josem@coinpoker.com oder +44-7456-664-602. Paul Mikaliunas, paulius.mikaliunas@coinpoker.com Website: http://www.coinpoker.com Original-Content von: CoinPoker, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de