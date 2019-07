“Zum Bilderbogen”

TORFROCK am Donnerstag, den 18. Juli, bei den Heiligenhafener Hafenfesttagen 2019 · Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · TORFROCK hatte es in Heiligenhafen nicht sehr eilig und ließen ihre Fans fast 35 Minuten warten. Die geschätzten zweieinhalbtausend Besucher der Veranstaltung wurden unruhig. Ich hörte Stimmen: „Langsam wird es Zeit, dass die anfangen. TRUCK STOP sind am Dienstag pünktlich gestartet, wir warten schon über 30 Minuten“. Eine andere Person sagte: „Da kommt mal einer auf die Bühne, fummelt irgendwo rum und geht dann wieder, das ist doch keine Art uns so lange warten zu lassen. Da kann mal den Unterschied zwischen Profis und anderen Bands sehen. TRUCK STOP haben pünktlich um 20:00 Uhr angefangen und ihr Programm zwei Stunden ohne Pause durchgezogen“.

Gegen 20:35 Uhr kam die Band auf die Bühne und dann ging es ja auch los. Der Frontmann von TORFROCK – Klaus Büchner bestellte dem Publikum schöne Grüße von ihrem erkrankten Kollegen und Ur-Gestein von TORFROCK – Raymond Voß. Durch den Ausfall von Voß spielt der hamburger Gitarrist Sven Berger jetzt schon ein Jahr vertretungsweise in der Band. Wenn man auf die Bühne schaut steht auf der rechten Seite Sven Berger, der spielt normalerweise in Hamburg – St. Pauli in der Hausband vom ZWICK, gemeinsam mit Hugo Egon Balder und Susi und Uli Salm. Links finden wir Volker Schmidt, er spielt E-Bass und Mundharmonika. Im Hintergrund in einem Glasgehäuse sitzt der Drummer Stefan Lehmann und wirbelt am Schlagzeug. (Das Gehäuse soll Übersprechungen vermeiden, damit das Schlagzeug nicht zu laut über die Gesangsmikros kommt – wurde mir gesagt). In der Mitte auf der Bühne hüpft der Sänger Klaus Büchner hin und her. Er tauscht ständig seine Holzblasinstrumente und spielt auch Mundharmonika. Klaus Büchner und Raymond Voß hatten 1977 die Deutschrock-Band gegründet.

Nun war der Abend wieder geprägt von Klassikern der Rockmusik auf plattdeutsch. Haithabu, Torfmoorholm, Rollo der Wikinger und Karola Petersen und viele andere wurden besungen.

Das Publikum war textsicher und konnte die Lieder mitsingen, was dann in gute Partystimmung überschlug.

Bedanken muss ich mich bei dem Manager von TORFROCK Oliver Hoppe, er hat es ermöglicht dass ich die Band am frühen Abend im Backstage-Bereich fotografieren konnte.