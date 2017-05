Torsten Sträter: „Es ist nie zu spät, um unpünktlich zu sein“

Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz – Torsten Sträter war am 30. April mit seinem Bühnen-Programm „Es ist nie zu spät, um unpünktlich zu sein“ in Lübeck. Das Lübecker Kolosseum war schon seit Wochen ausverkauft. Ich traf Torsten Sträter vor Beginn der Veranstaltung und fragte Ihn, was er am schönsten an Lübeck findet. „Wenn es nicht so schön wäre,“ so sagte er, „käme trotzdem wegen des Marzipans nach Lübeck“. Wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich Torsten gerne eine Schachtel der Firma Niederegger – mit Marzipan von Weltruf mitgebracht.

Sträter’s Fans gingen heute etwas später in den Mai tanzen, denn diese tolle Show wollte sich keiner entgehen lassen.

Es war ein ausgezeichnetes Programm, ein schöner Abend und es wurde viel gelacht.

Einige Personen mussten auch mal etwas länger überlegen, bevor das 10 Cent Stück (früher Groschen) gefallen war. 🙂