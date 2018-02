New York (ots/PRNewswire) – Während dieser Fashion Week beginnt TRESemmé die Feierlichkeiten zu seinem 70. Jubiläum mit seiner stolzen Rückkehr auf den Laufsteg als offizieller Haarpflege-Sponsor für die 20. Saison in Folge. Diese Saison schließt sich TRESemmé erneut mit einem dynamischen Stylisten-Team zusammen, zu dem die globale Hairstylistin von TRESemmé, Justine Marjan, und die führenden Branchenexpertinnen Odile Gilbert und Holli Smith gehören. Das Trio wird Frauen einen Insider-Blick hinter die Kulissen gewähren, indem es die Arbeit und die Kreativität präsentiert, die hinter jedem Stil auf dem Laufsteg stecken. Justine wird auch Gastgeberin einer intimen Feier zum 70. Jubiläum der Marke sein, bei der TRESemmé-Gäste die Gelegenheit haben werden, einen Toast auf die Gründerin Edna Emme und ihr Erbe über die letzten sieben Jahrzehnte auszubringen. „Ich freue mich, diese Saison ein derart besonderes Jubiläum mit TRESemmé zu feiern. Sie verhelfen Frauen seit 70 Jahren zu schönen Frisuren und ich fühle mich geehrt, diesen Weg mit ihnen zu gehen“, so Justine Marjan, TRESemmé Global Hairstylist. „TRESemmé will Frauen helfen, sich schön zu fühlen, und zusammen mit Odile und Holli werden wir Frauen in der ganzen Welt helfen, ihren Look auf den Punkt zu bringen.“ TRESemmé wird während dieser Woche auch mit neun Designern zusammenarbeiten, um neue modische Looks zu schaffen, darunter: Alice + Olivia, Carolina Herrera, Creatures of Comfort, Cushnie et Ochs, Jason Wu, Jill Stuart, Jonathan Simkhai, Naeem Khan und Sally La Pointe. Diskutieren Sie mit und folgen Sie dem Geschehen unter #TRESNYFW und auf Facebook (http://www.facebook.com/tresemme), Twitter (https://twitter.com/tresemme?lang=en-gb) und Instagram (https://www.instagram.com/tresemme/) für Live-Updates während der Fashion Week. Pressekontakt: Allison Goldberg, +1.917.639.4923, Allison.Goldberg@Edelman.com Über Unilever Unilever ist einer der weltweit führenden Anbieter von Nahrungsmitteln, Haushalts- und Körperpflegeprodukten mit Verkäufen in mehr als 190 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 174.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2013 jährliche Umsätze in Höhe von 49,8 Milliarden EUR. Mehr als die Hälfte der Unternehmenspräsenz liegt in den zunehmend schnell wachsenden Entwicklungs- und Schwellenmärkten (57 % im Jahr 2013). Wir setzen uns tagtäglich für eine bessere Zukunft ein und unterstützen unsere Kundinnen und Kunden, sich gut zu fühlen, gut auszusehen und mehr vom Leben zu haben. Zum unserem Portfolio gehören einige der bekanntesten Marken der Welt, von denen 14 – Knorr, Persil/Omo, Dove, Sunsilk, Hellmann’s, Surf, Lipton, Rexona/Sure, Wall’s Speiseeis, Lux, Flora/Becel, Rama/Blue Band, Magnum und Axe/Lynx – mittlerweile einen Umsatz von 1 Milliarde EUR oder mehr erwirtschaften. Wir haben uns das ambitionierte Ziel gesetzt, die Größe unserer Unternehmensaktivitäten zu verdoppeln und gleichzeitig unseren gesamten ökologischen Fußabdruck zu verringern (einschließlich Beschaffung, Verwendung durch Verbraucher und Entsorgung) und so unseren positiven sozialen Einfluss zu verstärken. Wir haben uns verpflichtet, mehr als einer Milliarde Menschen dabei zu helfen, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden aktiv zu verbessern, bis 2020 alle unsere landwirtschaftlichen Rohstoffe nachhaltig zu beschaffen und unser Wachstum von unseren Umweltwirkungen zu entkoppeln. Zur Unterstützung dieser drei großen Ziele haben wir neun Verpflichtungen definiert, die von Zielvorgaben in sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Bereichen untermauert werden. Weitere Informationen über den Unilever Sustainable Living Plan finden Sie unter www.unilever.com/sustainable-living/(Link opens in a new window). Unilever wird seit 14 Jahren in Folge in den Dow Jones Sustainability World Indexes aufgeführt. Im FTSE4Good Index Series konnte das Unternehmen mit 5 Punkten den höchsten Wert für Umweltschutz erreichen, was wiederum zur Aufnahme in den FTSE4Good Environmental Leaders Europe 40 Index führte. Unilever ist drei aufeinanderfolgende Jahre als Branchenführer im CDP Forests-Programm aufgelistet worden und in der jährlichen GlobeScan/SustainAbility-Umfrage der Global Corporate Sustainability Leaders kam das Unternehmen 2014 zum vierten Mal in Folge auf Platz Eins. Unilever stand 2013 auf dem dritten Platz bei LinkedIn für die gefragtesten Arbeitgeber weltweit. Für weitere Informationen über Unilever und seine Marken besuchen Sie bitte www.unilever.com Foto – https://mma.prnewswire.com/media/639532/TRESemme_Logo.jpg Original-Content von: Unilever Plc, übermittelt durch news aktuell

