Aachen, Düsseldorf (ots) – Die Stadtwerke-Kooperation Trianel hat 2017 konsequent den Umbau des Unternehmens vorangetrieben und die Voraussetzungen für eine neue Systemarchitektur sowie die Weiterentwicklung von Geschäftsfeldern geschaffen. „Die Reorganisation und die neuen Strukturen ermöglichen es uns, noch stärker auf die Bedürfnisse von Stadtwerken in einem sich verändernden Marktumfeld einzugehen. Neben Synergien im klassischen Handels- und Beschaffungsgeschäft ermöglichen wir zunehmend auch intelligente Kooperationen bei Digitalisierungsthemen. Damit haben wir eine gute Basis für die Weiterentwicklung von Trianel geschaffen“, sagt Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel GmbH, anlässlich der Jahrespressekonferenz in Düsseldorf. Die Reorganisation von Trianel ist auf Prozessexzellenz und Kosteneffizienz nach innen und außen fokussiert und ermöglicht eine noch stärkere Ausrichtung auf den Kunden. „Wir haben unsere Organisation an digitale Prozessketten angepasst und können deutlich effizienter mit unseren Kunden zusammenarbeiten und Kompetenzen bündeln“, erläutert Dr. Oliver Runte, Geschäftsführer der Trianel GmbH. Durch die Automatisierung der Handels- und Beschaffungsprozesse wurde die Grundlagen für die Weiterentwicklung der integrierten Handels-, Beschaffungs- und Vertriebsplattform Trianel DESK gelegt, die bereits von über 20 Stadtwerken in unterschiedlichen Anwendungen genutzt wird. „Wir sind hier gut vorangekommen. Unsere Kunden erkennen die Vorteile eines zunehmend digitalen Portfoliomanagements und der integrierten Handelsplattform“, so Oliver Runte. Digitale Energielösungen Trotz des ausstehenden regulatorischen Startschusses für den Smart Metering Rollout hat Trianel die Entwicklung der Gateway Administration und von Mehrwertdiensten wie beispielweise Mieterstrom vorangetrieben. Derzeit bündelt Trianel bereits über 75.000 intelligente Messsysteme in der Gateway Administration. „Smart Metering bleibt für uns ein Zukunftsthema und ist ein Schlüssel für die Modernisierung der Energiesysteme und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle“, sagt Sven Becker. „Mit der Zertifizierung der Gateways erwarten wir hier eine deutlich dynamischere Marktentwicklung“. Zufrieden zeigt sich Becker auch mit der Weiterentwicklung des Unternehmens, Stadtwerke stärker als Berater und Systemdienstleister zu unterstützen. „Die Entwicklung von Endkundenlösungen für Stadtwerke liegt uns am Herzen und eröffnet neue Formen der Zusammenarbeit. Mit dem neu geschaffenen Bereich ‚Digitale Energielösungen‘ haben wir hier eine gute Basis geschaffen“, so Becker. Gemeinsam mit Stadtwerken geht Trianel mit der Gründung des ersten kommunalen Digitalen Labs noch einen Schritt weiter. „Die Digitalisierung bietet vielseitige Möglichkeiten, die wir gemeinsam mit Stadtwerken analysieren und praktisch austesten wollen. Mit dem Trianel Digital Lab haben wir ein Format gefunden, gemeinsam mit den Stadtwerken Know-how aufzubauen und digitale Lösungen auf ihre Praxistauglichkeit zu überprüfen. Über diese gemeinsame kommerzielle F&E-Plattform erhalten die Stadtwerke auch wichtige Impulse für die kulturelle und unternehmerische Weiterentwicklung“, erläutert Sven Becker. 2017 wurden bereits die ersten drei Pilotprojekte gestartet. Erneuerbare Energien Einen weiteren Fokus legt Trianel in den nächsten Jahren auf die Projektentwicklung für Erneuerbare-Energien-Projekte. „Mit dem Baubeginn des Trianel Windpark Borkum II Ende Juni 2018 erfüllen wir in der Projektentwicklung Offshore alle Erwartungen. Bis Herbst 2019 sollen alle Windkraftanlagen stehen und unser zweites Offshore-Projekt in Betrieb gehen“, hebt Becker hervor. Für die Projektentwicklung Onshore hingegen hätten sich die Voraussetzungen durch das neue Ausschreibungsdesign und die politischen Unsicherheiten rund um das EEG zwar erschwert, dennoch zeigt sich Trianel optimistisch hier auch weiterhin erfolgreich Projekte umsetzen zu können. „Durch die eigene Entwicklung von Projekten gemeinsam mit Stadtwerke-Partnern, die dann in die Ausschreibungsrunden gebracht werden, haben wir uns in der Wertschöpfungskette weiter integriert und für die nächsten Jahre gut aufgestellt. Unsere Projekt-Pipeline ist gut gefüllt“, so Becker. Direktvermarktung In der Vermarktung erneuerbarer Energien hat sich Trianel 2017 strategisch neu aufgestellt. Mit der Entscheidung, das Portfolio auf 3.200 MW zu verschlanken, hat Trianel auf die veränderte Marktsituation reagiert und einen klaren Fokus auf Standortqualität gelegt. „Die Direktvermarktung bleibt für uns ein wichtiges strategisches Geschäftsfeld, das wir perspektivisch weiterentwickeln“, so Oliver Runte. 2018 ist Trianel gut ins Jahr gestartet und setzt die eingeleitete Restrukturierung weiter fort. „Wir haben bereits viel erreicht und operativ trotz der vielen Veränderungen eine hohe Schlagkraft bewiesen. Nach dem ersten Halbjahr 2018 sehen wir uns gut auf Kurs. Wir erwarten für 2018 ein positives Ergebnis allein aus dem operativen Ergebnis“, so Sven Becker. Das derzeitige Strommarktdesign habe auch 2017 nicht die Impulse gesetzt, die die Politik sich von einem Energy-Only-Markt versprochen habe und fordere die Energiewirtschaft weiterhin heraus. „Trotz der Diskussionen um einen Kohleausstieg und die Dekarbonisierung wird die nötige Anpassung des Marktdesign derzeit nicht vorangetrieben. Damit wird die klimapolitisch nötige Modernisierung der konventionellen Erzeugung weiter ausgebremst“, betonen beide Trianel Geschäftsführer. Über Trianel Die Trianel GmbH wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, die Interessen von Stadtwerken und kommunalen Energieversorgern zu bündeln und deren Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit im Energiemarkt zu stärken. Dieser Idee – Interessen im Netzwerk zu bündeln – folgen mittlerweile über 100 Gesellschafter und Partner aus dem kommunalen Bereich. Zusammen versorgen die Trianel Gesellschafter über sechs Millionen Menschen in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. Damit ist Trianel das führende Stadtwerke-Netzwerk in Deutschland und Europa. Trianel konzentriert sich auf die Unterstützung der Stadtwerke bei ihrer Versorgungsaufgabe. Im Energiehandel und in der Beschaffung werden gezielt Interessen gebündelt und Synergien genutzt. Im Laufe der Jahre sind systematisch neue Geschäftsfelder aufgebaut worden. Trianel ist auch in der Energieerzeugung, in der Gasspeicherung sowie in der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle für Stadtwerke aktiv.

