München (ots) – – Geschäftsbericht 2017 veröffentlicht – Erfreulicher Gewinnbeitrag in 2017 – Guter Start in das Jahr 2018 mit starken Wachstumsambitionen Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG („TTL AG“) konnte das Geschäftsjahr 2017 sehr erfolgreich abschließen und ist gut in das Jahr 2018 gestartet. Der heute veröffentlichte Geschäftsbericht enthält neben dem Finanzbericht einen strategischen Ausblick des Vorstands, den Bericht des Aufsichtsrats, einen freiwillig erstellten Corporate-Governance-Bericht sowie Informationen zur TTL-Aktie. „Wir gehen davon aus, dass der deutsche Gewerbeimmobilienmarkt in 2018 weiter wachsen wird. Über die Beteiligungen an der Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe und der German Estate Group (GEG) wird die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG von dieser weiter aufsteigenden Entwicklung profitieren – und zwar sowohl im Asset Management als auch in der Projektentwicklung“, betont der Vorstandsvorsitzende Theo Reichert. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die TTL AG einen Jahresüberschuss von rd. 860.000 Euro, obwohl die Beteiligungen an der Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe und der German Estate Group (GEG) erst unterjährig erworben wurden und die Ergebnisse nur zeitanteilig eingeflossen sind. Die auf diese Beteiligungen entfallenden Finanzanlagen beliefen sich zum Jahresende auf 46,2 Millionen Euro. Das Eigenkapital der TTL AG betrug 23,2 Millionen Euro zum Geschäftsjahresende. Durch die Schaffung eines neuen Kapitalrahmens auf der außerordentlichen Hauptversammlung der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG am 23. Januar 2018 ist bereits die Basis für das weitere Wachstum im Geschäftsjahr 2018 gelegt. Ziel ist es, die Beteiligungen sowohl im Asset Management als auch in der Projektentwicklung auszubauen. Der heute veröffentlichte TTL-Geschäftsbericht steht unter https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/finanzberichte.html auf der Website der TTL AG zum Download bereit. Pressekontakt: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG Theresienhöhe 28/1 80339 München T: +49-89-381611-0 E: presse@ttl-ag.de Original-Content von: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de