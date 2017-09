Fotos: TBF/Holger Kasnitz · HL-St. Lorenz: TV-Wahlkampfarena in Lübeck · Am heutigen Montagabend (11.09.) fand im Rahmen des Bundestagswahlkampfes einen TV-Übertragung in Anwesenheit von Frau Dr. Angela Merkel statt.Aus Sicht der Polizeidirektion Lübeck verlief der Abend ruhig und störungsfrei.

am 11. September 2017, 22:51 Uhr