Gehender, sprechender Iron-Man-Roboter und Augmented-Reality-Erfahrung erwecken Tony Stark zum Leben und lassen Dich in der Welt von Iron Man erschaffen, kontrollieren, programmieren und kämpfen Shenzhen, China (ots/PRNewswire) – Wird Dir das Warten auf Avengers 4: Endgame zu lang? Glaubst Du, dass Robert Downey Junior über den Trailer hinaus überleben wird, nachdem er Mark 50 eine Nachricht hinterlassen hat? Oder wird er Thanos besiegen? Dessen ungeachtet liegt die gewaltige Kraft der Rüstung von Iron Man mit dem Iron Man MK50 Roboter, dem ersten humanoiden Roboter, der vom Marvel Cinematic Universe (MCU) inspiriert ist, jetzt in Deinen Händen. Der Iron Man MK50 Roboter kombiniert fortschrittliche Robotik mit Augmented Reality, um Dir eine Superheldenerfahrung zu bieten, die Tony Stark selbst würdig ist. Der Iron Man MK50 Roboter von UBTECH ist der stärkste Held im Marvel Universe. Das Magische daran ist, dass Marvel-Fans zum Superhelden werden können. Steig ein in die Action dank der Fähigkeit Deines Iron Man MK50 Roboters, seine Bewegungen, Lichter und Geräusche mit einem mobilen Gerät zu steuern, komplette Augmented-Reality-Missionen durchzuführen, das Gesicht des Roboters an Dein eigenes anzupassen und originelle, benutzerdefinierte Action-Sequenzen zu kodieren, um Deinen eigenen Roboter zu personalisieren. Das AR-Spiel ist vom Marvel Universe inspiriert, sodass der Roboter auf dem „Tracking Pad“ stehen kann, um das Schlachtfeld der Avengers wiederherzustellen. Ziehe die Mark 50-Rüstung an und erfülle die AR-Mission zum Aufbau der Roboter-Nanotechnologie-Ausrüstungsbibliothek. Im AR-Spiel erhältst du neue Waffen und erweiterst die Rüstung über verschiedene Level, wodurch sie in der immersiven Situation zum unbesiegbaren Superheld wird. „I am Iron Man“: Lade dein eigenes Gesicht und deine eigene Stimme hoch, um Iron Man zu verändern. Ein weiteres Highlight ist die Gesichtsmaske des Iron Man Roboters MK50, die sich perfekt mit dem Gesicht von Marvel-Fans kombinieren lässt. Durch das Hochladen von Videos und der eigenen Stimme in den Iron Man MK50 Roboter können sich Fans sofort in Iron Man verwandeln und so zum coolsten Superhelden werden. „Der ultimative Traum des Marvel-Fans“: Lass Iron Man eine bestimmte Aufgabe erfüllen oder Leistung erreichen. Der Marvel-Fan kann das Programmiermodul einfach hin- und herziehen, um eine Reihe von Aktionen und ein exklusives Erlebnis zu schaffen. Der Iron Man MK50 Roboter wird von UBTECH Robotics, einem weltweit führenden Anbieter von intelligenter humanoider Robotik und KI-Technologien gebaut und ab diesem April erhältlich sein. Photo – https://mma.prnewswire.com/media/843397/UBTECH_1.jpg Photo – https://mma.prnewswire.com/media/843396/UBTECH_2.jpg Photo – https://mma.prnewswire.com/media/843395/UBTECH_3.jpg Pressekontakt: Jennifer +86-15626251398 jennifer.wu@ubtrobot.com Original-Content von: UBTECH ROBOTICS CORP., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de