Köln/London/Pittsburgh (ots) – PNC Riverarch hat in Pirtek Europe Holdings, Europas führendem Franchise-Geber von Hydraulikschlauch-Services und Ersatzteilen, investiert. Halifax, der internationale Private Equity-Investor mit Sitz in Washington, hat damit seine Investition in das Unternehmen beendet. PNC stellt in Partnerschaft mit PPM America Capital Partners, Golub Capital und dem Management von Pirtek das Eigenkapital für die Transaktion bereit; weitere Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Pirtek Europe mit Sitz in Acton, West-London, bietet den Betreibern von hydraulisch angetriebenen Maschinen einen mobilen Hydraulikschlauch-Service vor Ort an. Dabei schätzt die Kundschaft von Pirtek die Reaktionszeit von einer Stunde vor Ort, den 24/7 Service und die landesweite Präsenz des Unternehmens. Pirtek verfügt über eine breite Kundenbasis in einer Vielzahl von Branchen, sowohl in Großbritannien als auch in Kontinentaleuropa und betreibt ein Franchise-Geschäftsmodell, das in den letzten 30 Jahren eine einzigartige Markenbekanntheit etabliert hat. Pirtek Europe Ltd ist Teil eines weltweiten Netzwerks, das unter der globalen Marke Pirtek neben Pirtek USA und Pirtek Fluid Transfer Solutions tätig ist. Das derzeitige Senior Executive Team von Pirtek Europe wird seine Tätigkeit auch künftig bei PNC Riverarch fortsetzen. Alex McNutt, CEO von Pirtek Europe: „Ich bin stolz auf den Erfolg, den unser Unternehmen und unsere Franchisenehmer in den letzten 30 Jahren durch unermüdliche Arbeit für unsere Kunden erzielt haben. Wir freuen uns, diese erfolgreiche Tradition mit unseren neuen Partnern bei PNC Riverarch, PPM America Capital Partners und Golub fortzusetzen. PNC verfügt über viel Erfahrung im internationalen Franchising und wir freuen uns darauf, unsere erstklassige Marke weiter auszubauen und allen Kunden vorzüglichen Service zu bieten. “ Michael Rost, Managing Director bei PNC: „Wir freuen uns, diese neue Partnerschaft mit dem großartigen Management-Team eingehen zu können, das Pirtek Europe zu einem führenden Franchise-Geber für wichtige Serviceleistungen an industriellen und technischen Anlagen gemacht hat. PNC Riverarch arbeitet traditionell mit starken Management-Teams zusammen und unterstützt sie bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie, nicht nur in ihren Kernmärkten, sondern auch international. Pirtek ist einzigartig positioniert, um dies auch künftig erfolgreich umzusetzen. “ Scott Plumridge, Direktor bei Halifax: „Wir sind bei Halifax über die vierjährige Investition in Pirtek Europe erfreut. In dieser Zeit haben wir zusammen mit dem etablierten Management-Team ein starkes, profitables und wachsendes Unternehmen mit einer führenden Position für Fluidtransferlösungen und den mobilen Hydraulikschlauch-Service vor Ort aufgebaut. PNC Riverarch ist der ideale Partner, um Pirtek Europe nun in die nächste Wachstumsphase zu begleiten.“ Über Pirtek Europe Pirtek Europe wurde 1988 gegründet und hat sich zum führenden Franchise-Anbieter von Fluidtransferlösungen und zum Austausch von Hydraulikschläuchen vor Ort in ganz Großbritannien und Kontinentaleuropa entwickelt. Dabei hat sich das Unternehmen auf die Produkte Hydraulikschläuche, Rohrverbindungen und Kupplungen spezialisiert und verfügt über Länder-Franchisezentralen und Service Centern vor Ort in Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Irland und Schweden. Mit rund 190 Service Centern in Europa, die mehr als 760 mobile Werkstattwagen steuern, bietet Pirtek schnellste Reaktionszeiten für den Hydraulikschlauch-Service rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Pirtek bietet eine Vielzahl von Services und Produkten rund um die Hydraulik für eine Vielzahl von Branchen an, darunter industrielle Produktion, Baugewerbe, Transport und Logistik, Entsorgung und Recycling, Fördertechnik, Verteidigungswesen, Berg- und Tagebau. Über PNC Riverarch PNC Riverarch Capital ist eine mittelständische Private Equity-Gesellschaft, die in privat gehaltene Unternehmen investiert. Das Unternehmen sucht nach gut positionierten Unternehmen, in die es Kapital von 10 bis 50 Millionen US-Dollar investieren kann, um Leveraged- und Management-Buyouts, Rekapitalisierungen, Unternehmensveräußerungen und Wachstumsfinanzierungen zu unterstützen. PNC Riverarch Capital investiert in eine Vielzahl von Branchen, darunter ausgelagerte Dienstleistungen, spezialisierte Fertigung und Vertrieb mit Mehrwert. PNC Riverarch Capital ist ein Geschäftsbereich der PNC Capital Finance LLC, einer hundertprozentigen indirekten Tochtergesellschaft der PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE: PNC). Seit 1982 hat PNC mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar in mehr als 100 Unternehmen investiert. PNC (www.pnc.com) ist eine der größten diversifizierten Finanzdienstleistungsorganisationen der Vereinigten Staaten, die Privat- und Geschäftskundenbanking anbietet, Hypothekenbanken für Privatkunden, spezialisierte Dienstleistungen für Unternehmen und staatliche Stellen einschließlich Firmenkundengeschäft, Immobilienfinanzierung und vermögensbasierte Anleihen, sowie Vermögens- und Vermögenswertverwaltung. Über die Halifax-Gruppe Die Halifax-Gruppe ist eine Private Equity-Gesellschaft, die mit Managern und Unternehmern zusammenarbeitet, um Unternehmen im unteren Mittelstand in einer Vielzahl von Branchen, darunter Gesundheit und Wellness, Infrastrukturdienste, Geschäfts- und Regierungsdienstleistungen sowie Franchising, zu rekapitalisieren und zu entwickeln. Die Firma unterhält Büros in Washington, DC; Dallas, TX; und Raleigh, NC.

Quelle: presseportal.de