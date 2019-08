Tokio (ots/PRNewswire) – Ueni Trading Company Limited – ein Unternehmen, das auf einen überwältigenden Anteil an Japans Importhandel und Großhandel mit ausländischen Markenprodukten verweisen kann – hat eine neue englischsprachige Unternehmens-Website gestartet. Die Website beschreibt Markeninhabern, die in Japan Fuß fassen möchten, Ueni Tradings Dienstleistungen, unerreichte Stärken und 30-jährige Erfahrung. (Bild: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105599/20190807 9538/_prw_PI1lg_EWlxjQqk.jpg) Offizielle Website: https://www.ueni.co.jp/en/ – Ueni Trading pflegt starke vertrauensgeprägte Beziehungen zu etwa 800 Japan repräsentierenden Vertriebsfirmen und etwa 8.000 Geschäften im Land. Auch betreibt das Unternehmen E-Commerce-Websites. Es bietet Vertriebsnetze sowohl für den B2B- (Business-to-Business) als auch den B2C- (Business-to-Consumer) Bereich an. – Ueni Trading unterstützt die Verkaufsförderung auf japanischen Märkten. Es verfügt über Experten mit reichhaltiger Erfahrung auf Marketingfeldern wie Lokalisierung, Verkaufsförderung, visuelles Merchandising, Produktdisplays japanischen Stils und mehr. – Ueni Trading bietet Komplettlösungen an, die nötig sind, um Marken in Japan einführen zu können: Es verfügt über Kenntnisse bezüglich der japanischen Kultur, Märkte, Konsumenten und Gesetze, führt Verkaufsförderungsaktionen durch und knüpft vertrauensgeprägte Beziehungen mit Vertriebsfirmen und Einzelhändlern. – Ueni Trading wird sich nie Verkaufsmethoden bedienen, die den Wert einer Marke beeinträchtigen. Ueni Trading ist an Produkten neuer Kategorien interessiert. Kunden mit Produkten, die sie in Japan verkaufen möchten (z. B. landesbezogene und Lifestyle-Marken, die in Japan noch nicht verfügbar sind), werden gebeten, das Unternehmen anzusprechen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.ueni.co.jp/en/contact_us/ Informationen zu Ueni Trading Company Limited Ueni Trading Company Limited ist eines der auf Top-Marken spezialisierten Importhandels- und Großhandelsunternehmen in Japan. Seit seiner Gründung im Jahre 1989 hat Ueni Trading starke, produktive Partnerschaften in Europa, in den USA, im Nahen Osten und in Asien geknüpft und aufrechterhalten. Seine Zentrale befindet sich in Tokio, Japan. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.ueni.co.jp/en/ Pressekontakt: Naka Kawano Business Administration Group Ueni Trading Company Limited Telefon: +81-3-5815-5909 E-Mail: contact_web@ueni.jp Original-Content von: Ueni Trading Company Limited, übermittelt durch news aktuell

