Umfrage: Immer mehr Menschen wollen Linke im Parlament sehen – Die jüngste Umfrage des ZDF sieht die LINKE in Schleswig-Holstein bei fünf Prozent. „Wir gehen mit Elan in die letzte Woche des Wahlkampfs“, sagt Marianne Kolter, Landessprecherin der Linken und Spitzenkandidatin der Linkspartei für die Landtagswahl. „Die jüngste Umfrage bestätigt den Eindruck, den wir am Infostand und bei anderen Wahlkampfaktionen gewonnen haben: Es gibt viel Zustimmung zu unseren Vorschlägen im Interesse der Mehrheit der Menschen in Schleswig-Holstein. Wir haben gute Aussichten, in den Landtag zu kommen und diese Vorschläge einzubringen.“

am 28. April 2017, 11:23 Uhr