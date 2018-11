Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) – Heute gibt Egis Technology Inc. (TWO:6462) seine Nettoumsätze für das 3. Quartal 2018 bekannt. Konsolidierte Nettoeinnahmen 3. Quartal 2018 (Einheit: Tausend NTD) Zeitraum 3. 3. Jahresvergleich 2. Quartalsvergleich Quartal Quartal Zunahme Quartal Zunahme 2018 2017 (Rückgang) 2018 (Rückgang) Nettoeinnahmen 1.592.413 1.417.348 12 % 1.479.849 8 % Informationen zu Egis Technology Inc. Egis Technology Inc. (TWO:6462) ist ein führender Anbieter von Fingerabdruck-Biometriesystemen und Spezialist für Komplettlösungen mit überlegener Sensorleistung und Softwarefunktionalität. Sein geschützter Abgleichsalgorithmus bietet eine der besten FAR-/FRR-Leistungen auf dem aktuellen Markt und bietet außerdem maximale Sicherheit und Zweckmäßigkeit. Die hochmoderne Fingerabdrucktechnologie von Egis eignet sich ideal für die Implementierung in Mobilgeräte. Als Aufsichtsratsmitglied der FIDO Alliance hat Egis das Ziel, allen in der Online-Welt Sicherheit und Authentifizierung zu bieten. Egis hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan, mit Niederlassungen in China, Japan und den USA. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.egistec.com. Logo – https://mma.prnewswire.com/media/650962/Egis_logo.jpg Pressekontakt: Sprecher Egis Technology Inc. YiPin Lee Chief Financial Officer +886-2-2658-9768 Original-Content von: Egis Technology Inc., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de